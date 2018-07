(Özel) Güneydoğunun Efesi Dara Antik Kente ziyaretçi akını

Güneydoğu’da süren turizm artışının ardından Mardin parlayan yıldız olmaya devam ediyor. Güneydoğu sıcaklarına aldırmayan yerli ve yabancı turistler güven ve huzurun sağlandığı Mardin’in tarihi yerlerine akın akın gelirken, huzurla birlikte bu yıl Mardin’de turizmde rekor kırıldı.

Dinlerin ve dillerin kardeşliği kenti ve taşların dantel oyası gibi işlendiği Mardin’de tatil planlarını yapanlar asırlık sarnıçları ve Dara harabelerini gezmek üzere Dara Antik Kenti’ne akın etti. Mardin’in 30 kilometre güneydoğusunda bulunan Oğuz köyünde yer alan ve tarihte yukarı Mezopotamya’nın en önemli yerleşim yerlerinden biri olan Dara Antik Kenti yaz döneminde aşırı sıcaklara rağmen yerli ve yabancı turistler akınına uğruyor. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, Dara tarihi antik kentinin Türkiye’nin ikinci Efes’i olmaya aday olduğunu kaydederek, “Mardin’in önemli değerlerinden bir tanesi Dara. Türkiye’nin önemli bir tarihi alanlarından. Türkiye’nin ikinci Efes’i aslında. Bu sene gelen turistlerin ve daha önce Mardin’e gelen turistlerin oraya gelmesi ciddi bir potansiyel oluşturdu. Şuan restorasyonu bittikten sonra ikinci restorasyonu başlamış olacak” diye konuştu.

"Yüzde 250 ziyaretçi artışı"

Özgür Azad Güngör, bu yıl yüzde 250 ziyaretçi artışının yaşandığı Dara Antik Kenti’nin hak ettiği yere geldiğini söyledi. Güngör, "Turizmin birinci etabında yani mart nisan aylarında birinci dilim olmak üzere çok iyi geçti. Şuan en fazla ilgi çeken tarihi alanlardan biri Dara’dır. İstatistik verilere göre geçen son iki yıla oranla yüzde 250 artış gözüküyor. Bunlar resmi şekilde direk bakanlığın açıkladığı istatistikler. Yoğunluk ciddi bir şekilde artıyor şu an ikinci dilimde bir yoğunluk var. Mardin hak ettiği yeri bulacak. Dara her kesimin kendinden bir parça göreceği hissedeceği bir antik bir şehirdir. Süryanilerin de, Müslümanların da, Yezidilerin de, Hristiyanların da. O açıdan her kesimin buraya gelip burayı keşfetmelerini istiyoruz’’ diye konuştu.

"Günlük yaklaşık 2 bin ziyaretçiye ulaştı"

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Oğuz köyünde bulunan Dara Antik Kenti için bilgi veren köylüler geçtiğimiz yıllara oranla ciddi bir artış yaşandığını söyledi. Oğuz köyü sakinlerinden ve rehberlik yapan Sinan Aba, köy halkı olarak yaklaşık 1918’lerde bölgeye yerleştiklerini söyledi. Aba, "Kentimiz M.Ö. 1. yüzyılda kurulmuş. Şu an çok farklı durumdayız. Önceki senelerde bilinmiyordu. Bu yüzden gelen giden de olmuyordu. Merkezden biraz ters ve uzak kalıyordu. Suriye’ye de yakınız. Ama şu an çok daha değişik ve bayağı yoğun geçiyor. Günlük ortalama 2 bine yakın insan geliyor hafta sonu daha çok geliyorlar. Genellikle sabah erkenden ve akşam saatlerinde gelmeye başlıyorlar. Bu sene Dara da turizm rekoru kırıldı diyebilirim” dedi.

"Doğunun Efesi olarak bilinecek"

Köyün altında kalmış yer altındaki tarihi sarnıçları binlerce vatandaşın görmeye geldiğini kaydeden Aba, “Şehri bölgede görüyorlar, Nekropol alanını, 30 metre yer altındaki zindan diye bilinen daha sonra kilise diye tespit edilen sarnıç olarak kullanılan yerleri, arena bölgesi, güneş tapınaklarını, sur duvarlarını galeri mezarlarını, kiliseleri görmeye geliyorlar. Burası artık Doğu’nun Efesi olarak bilinecek” diye konuştu.

Vatandaşlardan Dara Antik Kenti’ne gezmeye gelen ve yakınlarını getirdiğini ifade eden Dilek Öztürk Mardin’in eskisi gibi olmadığını ifade ederek, “Mardin güzel eskisi gibi değil artık. İçleri rahat bir şekilde gelebilirler. Misafirlerimle manastırdan başladık, Zinciriye Medresesi bugün de daraya geldik. Buralar hafta sonu daha yoğun oluyor. Memnunuz yani gelenlerden de memnunuz. Mardin görülmesi gereken doğunun güzel bir memleketidir” şeklinde konuştu.