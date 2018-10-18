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18 Ekim 2018 Perşembe 10:20

(Özel) Tarihi caminin ayakta kalma savaşı

Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Kutludere köyünde bulunan 130 yıllık cami, deprem görmesine ve ağır tabiat şartlarına rağmen ayakta kalmayı başardı. Vatandaşlar, Balkan harbinde ana vatana göç eden dedelerinin yaptığı caminin restore...

(Özel) Tarihi caminin ayakta kalma savaşı
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Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Kutludere köyünde bulunan 130 yıllık cami, deprem görmesine ve ağır tabiat şartlarına rağmen ayakta kalmayı başardı. Vatandaşlar, Balkan harbinde ana vatana göç eden dedelerinin yaptığı caminin restore edilmesini istiyor.

130 yıl önce Bulgaristan’dan gelen muhacirlerin yerleştiği Kutludere köyünde yapılan cami zamana direniyor. Vatandaşların deprem sonrası yakın köylere taşınması ile cami atıl halde kaldı. Kutludere köyü sakinlerinden Sebahattin Akman ile Hüsnü Hoşgör 130 yıllık caminin Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmesini ve tarihe ışık tutmasını istiyorlar. Hüsnü Hoşgör yaptığı açıklamada, “Bu cami 1964 yılında yedi şiddetindeki depreme rağmen ayakta kaldı. 130 yıllık caminin koruma altına alınmasını istiyoruz. Plevne muhaberesinden sonra ana vatana hicret eden atalarımız buraya yerleşmişler. Burası dağlık bir yer. 125-130 yıllık bir eser. Kerpiç ve ahşaptan inşa edilmiş. Bu mimaride ayakta kalan bir yapı bulmak çok zor. Mihrabı, minberi duruyor. Minare olarak bahçesinde bulunan çınar ağacına merdivenle çıkılarak ezan okunuyordu. Yetkililer bu tarihi camiye el atarlarsa mutlu oluruz” şeklinde konuştu.
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