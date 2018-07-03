(Özel) Tarladaki taşlardan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne

Dünyanın günümüze ulaşan en eski tapınağı olan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesini, keşfinde önemli rol oynayan tarla sahibi Mahmut Yıldız sevinçle karşıladı.

Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Göbeklitepe, Bahreyn’in başkenti Manama’da gerçekleştirilen toplantıda kalıcı listeye alındı. Dünyanın günümüze ulaşan en eski tapınağı olarak bilinen Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’nin UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girmesini, keşfinde önemli rol oynayan Mahmut Yıldız sevinçle karşıladı.

Arazinin sahibi olan ve keşifte önemli rol oynayan 66 yaşındaki Mahmut Yıldız, Göbeklitepe’nin UNESCO 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda kalıcı listeye girmesinin sevincini yaşadığını belirtti. Yıldız, Göbeklitepe’nin hak ettiği noktaya gelebilmesi için yerel kaynakların da elini taşın altına koyarak tanıtıma katkı sunması gerektiğini söyleyerek, “Kazıdan önce buranın kutsal bir yer olduğu biliniyordu. Yaklaşık 30 yıldır Alman arkeologlar kazı çalışmalarını sürdürüyorlar. Ben de kazı ekibi içerisinde yer alıyorum. Daha önce bilindiği üzere geçici listedeydi. Şimdi de kalıcı listeye girdi. Bunun sevincini yaşıyoruz. İnşallah hak ettiği noktaya gelecektir” dedi.

Bölgeyi ziyarette gelen turistlerden Yusuf Ziya Fincan ise “12 bin yıllık bir uygarlığın burada bir yaşam sürdüğünü görüyoruz. Çıkan eserler, mozaikler, kalıntılar bunları gösteriyor. Biz de Göbeklitepe’nin UNESCO’ya girmesinin sevincini yaşıyoruz” diye konuştu.