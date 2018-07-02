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02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:13

Paris, Haute Couture Moda Haftası’nda oryantal esintiler

Paris’te Haute Couture Moda Haftası bünyesinde gerçekleştirilen Oriental Fashion Show Paris’te, Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika rüzgarı esti.

Paris, Haute Couture Moda Haftası'nda oryantal esintiler
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Paris’te Haute Couture Moda Haftası bünyesinde gerçekleştirilen Oriental Fashion Show Paris’te, Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika rüzgarı esti.

Paris Haute Couture Moda Haftası kapsamında yapılan Oriental Moda Show Paris’te geleceğin modacıları tanıtıldı. Oriental Fashion Show, 2018 Haute Couture koleksiyonunu Paris’teki Hôtel de Crillon’da sundu. Oriental Fashion Show Paris, bünyesinde topladığı Kuveyt, Katar, Fas, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan ve Filistin gibi Orta Doğu ülkelerinin ünlü modacıları için Paris’te düzenlediği defilelerle genç modacılara destek olurken, Rus tasarımcı Slava Zaizsev, Filistinli tasarımcı Saher Okal, Gürcü tasarımcı Keti Chkhikvadze ve Faslı modacının defileleri büyük beğeni topladı.

Dünyanın dört bir yanından gelen tasarımcılar, oryantal moda alanındaki profesyonelliği ve bilgi birikimleriyle özenle seçilen modacılardan oluşuyor. Oryantal ülkelerin modacılarının zenginlik dolu oryantal kültürünü modaya yansıtmaları, uluslararası bir hırs ve yarış alanı olan moda dünyasında kendilerinin de var olduğunu ortaya koyuyor. Paris Haut Couture Moda Haftası etkinliğinde Paris’teki moda evleri 2018-2019 Sonbahar-Kış modellerini düzenledikleri defilelerde tanıtırken, Fransa dışında yaşayan modacılar da ilk fırsatta Paris’teki moda haftası etkinliğinde boy göstermek için büyük gayret sarf ediyor. 10 yakın ülkeyi bünyesinde barındıran Orta Doğu ülkelerinin modacılarını tanıtmak üzere kurulmuş olan Oriental Fashion Show Paris’teki lüks mekanlarda düzenlediği defilelerle Orta Doğu ülkelerindeki modacılarına destek oluyor.
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