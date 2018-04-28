Patara Antik Kenti’nde karma sergi

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve InGlobe Congress Platformu işbirliğinde, Antalya’nın Kaş ilçesi Patara Antik Kenti’nde küresel sorunlara yenilikçi çözümler üretilmesini sağlamak amacıyla kongre ve karma sergi düzenlendi.Akdeniz...

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve InGlobe Congress Platformu işbirliğinde, Antalya’nın Kaş ilçesi Patara Antik Kenti’nde küresel sorunlara yenilikçi çözümler üretilmesini sağlamak amacıyla kongre ve karma sergi düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve InGlobe Congress Platformu işbirliğinde Antalya’nın Kaş ilçesi, Patara Antik Kenti’nde “Innovation and Global Issues in Social Sciences III” adlı uluslararası kongre ve karma sergi düzenlendi. Dünya çapında akademisyenlerin, bürokratların ve sivil toplum örgütlerinin bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları bir platform oluşturarak küresel sorunlara yenilikçi çözümler üretilmesini sağlamak amacıyla gerçekleşen kongrede, karma sergi küratörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu yaptı.

137 sanatçının eseri sergilendi

Sergi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu, 137 sanatçının eserlerinden oluşan uluslararası karma sergide, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Özcan Özkarakoç’un da heykellerinden oluşan kişisel sergisinin yer aldığını söyledi. Tarihi önemiyle eşsiz bir yer olan Patara’da birbirinden kıymetli eserlerin yer aldığı serginin görülmeye değer olduğunu belirten Doç. Dr. Zaimoğlu, serginin 29 Nisan 2018 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacağını ifade etti.