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01 Mayıs 2020 Cuma 00:38

Reynmen

Oyuncu ve şarkıcı kimliğiyle ön plana çıkan Reynmen’in yaşadığı ilginç anlar ve en çok dinlenen şarkılarını öğrenmek için sizleri yazımıza davet ediyoruz.

Reynmen
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Oyuncu ve şarkıcı kimliğiyle ön plana çıkan Reynmen’in yaşadığı ilginç anlar ve en çok dinlenen şarkılarını öğrenmek için sizleri yazımıza davet ediyoruz.
 

Asıl İsmi Yusuf Aktaş


Biz onu sahne ismiyle her ne kadar Reynmen olarak bilsek de aslında o Yusuf Aktaş. Aslen Sivaslı ve Kürt olan Yusuf Aktaş, bu zamana kadar gerek yaptığı davranışlarla, gerekse de söylediği şarkılarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış bir isimdir.

2016 Yılında Kendisini Tanıtmaya Başladı


Onun ünlü olmasını sağlayan platform aslında Scorp. Scorp üzerinden 2016 yılında videolar yayınlamaya başlamıştı. Ancak daha sonra kendisini geliştirerek Youtube üzerinden de videolar paylaşmaya başladı. 3 senelik süreç içerisinde kendisini tanıtmayı başardı.


2019 Yılında Derdim Olsun Şarkısıyla Gündeme Oturdu


2019 yılında kariyeri açısından büyük bir patlama yaşadı. Derdim Olsun isimli şarkısını seslendirip klibini çekti. Çekilen klip Youtube’a yüklendikten sonra milyonlarca izlenmeye ve beğeniye ulaştı. Performansının aynısını Ela isimli şarkısında da gösterdi. Reynmen Ela şarkısı ile hayran kitlesini katlamayı başardı. Şimdiye kadar çıkardığı tüm müzik çalışmaları Reynmen Şarkıları indir üzerinden yüklenebilir.


Derdim Olsun Şarkısıyla Birçok Sanatçının Diline Düştü


Reynmen’e ilk tepkiler Işın Karaca’dan geldi. Karaca, şarkının beğenisinin izlenmesinden daha fazla olduğunu söyleyerek Reynmen’in parayla beğeni aldığını dile getirdi. Bu yorumu ise Demet Akalın beğenerek ikinci tepki gösteren kişi olarak görüldü. Ancak Reynmen bu iddiaları yalanlayarak yorumu yapanları ise; cahillikle suçladı. Daha sonra şarkısının dünya listelerinde yer alan ilk Türk şarkı olduğunu ifade etmesi üzerine Aleyna Tilki’nin tepkileriyle karşılaştı. Tilki; kendisinin Nasılsın Aşkta? İsimli şarkısının dünya listelerinde yer aldığını ifade etti.


Tartışmalar Devam Ederken O RnBesk İsimli EP yayınladı


2019 yılında yayınladığı RnBesk’te birçok şarkı yer aldı. Bu şarkılar içerisinden en çok Leila dikkatleri çekti. Youtube’a yüklediği video klibiyle listeleri yine alt üst etti.


Kaynak: Müzik indir

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