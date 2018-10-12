Sami Savatlı ‘Katmanlı Rastlantılar Sergisi’ ile sanatseverlerle buluşacak

Mimari ve tasarım işleri ile tanınan Sami Savatlı, ‘Katmanlı Rastlantılar Sergisi’ ile 24 Ekim Çarşamba günü sanatseverlerin beğenisine sunulacak.Toplamda 24 eserin yer alacağı ‘Katmanlı Rastlantılar Sergisi’ (Layered Coincidences),...

Mimari ve tasarım işleri ile tanınan Sami Savatlı, ‘Katmanlı Rastlantılar Sergisi’ ile 24 Ekim Çarşamba günü sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Toplamda 24 eserin yer alacağı ‘Katmanlı Rastlantılar Sergisi’ (Layered Coincidences), Sevil Dolmacı Art Consultancy bünyesinde gerçekleşecek. Geleneksel sanatların ötekileştirildiği ve çağdaş sanattan çok kalın duvarlarla ayrıştığı günümüzde, gündelik hayatımıza bu geleneğin izlerini taşıdığı belirtilen sanatçı Sami Savatlı; hat, tezhip, minyatür gibi geleneksel sanatların yanı sıra geleneksel zanaat dalları ile bunların üretim yöntemleri ve içerdikleri derin anlamları işlerinde referans olarak kullanıyor. Savatlı, bu referansları çağdaş sanat perspektifi ile kimi zaman resme, kimi zamanda çok boyutlu işlere dönüştürüyor. Sergide, sanatçının tual ve ahşap üzerine gerçekleştirdiği çalışmalarının yanı sıra bronz heykelleri, ayna enstalasyonu ve video işi yer alıyor.

Sami Savatlı’nın ‘Günümüz ve Geleneksel’ arasındaki duygusal ve zamansal çok katmanlılığı fiziksel dünyaya çıkaran işlerinde, aşinalık ve yabancılık duygusu aynı anda oluşuyor. Sanatçının hayata geçirdiği eserlerinin yer aldığı ‘Katmanlı Rastlantılar Sergisi’ 13 Kasım 2018 Salı gününe kadar sanatseverleri ağırlayacak.