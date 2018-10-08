Sandıklılı fotoğraf sanatçısı Refik Gümüş ilk sergisini açtı

Sandıklılı fotoğraf sanatçısı Refik Gümüş ilk kişisel sergisini Afyonkarahisar’daki Park Afyon AVM’de açtı.
Sergi açılışına Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ile çok sayıda sanat sever katıldı. Sanatçı Refik Gümüş, yaptığı açıklamada ’’Uzun yıllardır fotoğraf çekiyorum. Memleketim ve memleketimden insan manzaraları ilgimi çekiyor. Bence fotoğraf geçmişi ölümsüzleştirmektir. İnsanlar yıllar sonra eski fotoğraflarla anılarını tazelerler’’ dedi.Serginin üç gün açık kalacağı öğrenildi.