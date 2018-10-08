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08 Ekim 2018 Pazartesi 09:50

Şanlıurfa’da yılın isotu ’Urfalıyam ezelden’

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Urfa İsot Festivali (URFES) kapsamında gerçekleştirilen "Acının en tatlısı isot yarışması"nda kadınların el emeği olan isotlar yarıştı.Şanlıurfa...

Şanlıurfa'da yılın isotu 'Urfalıyam ezelden'
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Urfa İsot Festivali (URFES) kapsamında gerçekleştirilen "Acının en tatlısı isot yarışması"nda kadınların el emeği olan isotlar yarıştı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İsot Festivali’nde (URFES) bu kez En Tatlı İsot seçildi. Hamarat Eller Çarşısında düzenlenen yarışmaya 245 yarışmacı katılım gösterdi. Çiğ köfte ikramı ile başlayan yarışmada jüri, tüm isotları tadarak en tatlı acıyı seçmek için ter döktü. İsotların tadı, kıvamı, rengi ve kokusuna dikkat ederek puanlar veren jürinin 100 puan üzerinden elemeleri sonucunda ’Urfalıyam Ezelden’ rumuzlu Acar Peker 96.4 puan alarak birinci, ’Elime Sağlık rumuzlu Melike Kısak 95.8 puanla ikinci, ’Bana da Kalsın’ rumuzlu Sümeyye Pirinci 94.8 puanla üçüncü olurken, ’Bu acı çok farklı’ rumuzlu Nebahat Esen 94.2 puanla mansiyon ödülü aldı.

Jürinin dereceleri belirlemesinin ardından yarışmacılar çağrılarak ödüllerini aldı. Yarışmacıların ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eşi Sema Çiftçi, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy ile Urfalı Sanatçı Zekeriye Ünlü verdi.

“Şanlıurfamız’a yakışır bir festival gerçekleştirdik”

Şanlıurfa değerlerinin tanıtımına yönelik bu tür organizasyonlara devam edeceklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İsot Festivaline her geçen yıl daha da yoğun katılımın yaşandığını söyledi. Katılım gösteren tüm vatandaşlara teşekkür eden Çiftçi, "Belediyecilik bir şehrin sadece alt ve üst yapısı ile değil o şehirde yaşayan insanlarının sosyal yaşamlarına yönelik kültürel faaliyetlere de yön veren bir anlayış olmalıdır. İşte AK belediyeciliğin görevi de budur. Bizler Şanlıurfa’mızı gerek turizmde gerekse sosyal yaşamın her alanında daha iyi yerlere getirebilmek için çalışıyoruz" diye konuştu.
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