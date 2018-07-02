Saros’da yıldızlar geçidi

Geçtiğimiz yıl ‘TrakyaFest’ adıyla düzenlenen festivalde 40 binin üzerinde müzikseveri ağırlayarak, bölgenin katılım rekorunu kıran Trakya Müzik Festivali, bu yıl da Türkiye’nin en çok dinlenen grup ve sanatçılarını Erikli’de...

Geçtiğimiz yıl ‘TrakyaFest’ adıyla düzenlenen festivalde 40 binin üzerinde müzikseveri ağırlayarak, bölgenin katılım rekorunu kıran Trakya Müzik Festivali, bu yıl da Türkiye’nin en çok dinlenen grup ve sanatçılarını Erikli’de ağırlıyor.

Bölgenin ilk müzik festivali olma özelliğini elinde bulunduran Trakya Müzik Festivali, 3-4-5 Ağustos 2018 tarihleri arasında Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Erikli Sahili’nde gerçekleştirilecek.

Saros Körfezi’nin incisi Erikli’de düzenlenecek olan Trakya Müzik Festivali, bu yıl da ses getirecek iddialı kadrosuyla Erikli Sahili’ndeki yerini alacak. EDN Ajans ve Aziz Gül Organizasyon tarafından kurulan Trakya Organizasyon şirketince düzenlenecek olan festival iddialı kadrosuyla dikkat çekerken bu yılki festivalde Kenan Doğulu, Teoman, Duman, Haluk Levent gibi isimler boy gösterecek.

Aynı zamanda dünyanın kendi kendini temizleyebilen sayılı körfezlerinden biri olan Saros Körfezi’nin mavi sularında yüzüp denizin hemen yanı başında kamp yapma imkanına sahip olacak müzikseverleri üç gün boyunca dolu dolu bir müzik ziyafeti bekliyor.

Festival organizatörlerinden Aziz Gül, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da on binlerce müzikseveri, Trakya’nın ilk müzik festivalinde ağırlayacaklarını belirtti. Müzikseverlere bir kez daha unutulmaz bir üç gün yaşatacaklarını ifade eden Gül, geçen yıl ilkini düzenledikleri festivaldeki eksiklikleri ve sıkıntıları bir bir tespit ettiklerini, bu yıl katılımcıları çok daha güzel bir ortamın beklediğini ifade etti.

Geçen yıl ilk kez gerçekleştirdikleri festival sayesinde hem Erikli’nin hem de Saros Körfezi’nin tanıtımına büyük katkı sağladıklarını, bu katkının bu yıl ve bundan sonraki yıllar da artarak devam edeceğini vurgulayan Gül, tüm müzikseverleri 3-4-5 Ağustos’ta Erikli’ye davet etti.

Festivalin bir diğer organizatörü Ümit Özel de Edirne ve Türkiye genelinde yeni projeler olduğunu belirterek, “Trakya Müzik Festivali için gerekli bütün hazırlıklar tamamlandı. Festival zamanına kadar bir kaç sürpriz yapabiliriz. Bu yıl yapılacak festivalde eksiklik olmaması için azami gayret gösteriyoruz” dedi.