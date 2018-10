“Shakespaere ve Müzik" ayakta alkışlandı

Tarihi Kervansaray, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen muhteşem bir müzik ziyafetine ev sahipliği yaptı.

İzmir Barok Topluluğu üyelerinden Avrupa’nın en önemli lute ve barok gitar sanatçıları arasında yer alan Diego Leveric, violada gamba sanatçısı Bülent Oral, soprano Linet Şanul ve tiyatro performansıyla Ayşe Lebriz Berkem’in eşlik ettiği “Shakespeare ve Müzik” isimli konser, Kuşadalı sanatseverlerin büyük beğenisini aldı. Ünlü İngiliz Yazar William Shakespeare’in oyun ve şiirlerinden kesitlerin Ayşe Lebriz Berkem tarafından tiyatro performansı olarak sergilendiği konsere çok sayıda Kuşadalı sanatseverle birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Tufan Asrav ve Ayşe Şerifoğlu da katıldı.

Henry Purcell’e ait “If Music Be The Food Of Love”, Ali Ufki Bey’e ait “Sen Oynadıkça Kademi Sevindirirsin Alemi” ve John Wilson’a ait “Take O Take Those Lips” gibi 16 ve 17. yüzyıla ait eserlerin seslendirildiği konser, Kervansaray’ı dolduran sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.