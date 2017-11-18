Âşık Mahzuni Şerif, Karşıyaka’da anıldı

Âşık Mahzuni Şerif, 77. doğum gününde Karşıyaka’da anlamlı bir etkinlikle anıldı. Oğlu Ali Mahzuni, babasının en güzel eserlerini seslendirirken, CHP Parti Meclisi Üyesi Gazeteci-Yazar Ali Öztunç da ‘Devr-i Mahzuni’ kitabını anlattı. Başkan Akpınar “Aşık Mahzuni Şerif ölümsüzdür” dedi.

Asrın pir sultanı

Karşıyaka Belediyesi, “Asrın Pir Sultan’ı” olarak gösterilen ve 2002 yılında yaşama veda eden Âşık Mahzuni Şerif için özel bir anma programı düzenledi. Büyük ustanın sevenleri, 77. doğum günü olan 17 Kasım’da Deniz Baykal Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Etkinliğe; Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve eşi Zehra Akpınar’ın yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, milletvekilleri Gürsel Erol, Gaye Usluer ile Ceyhun İrgil, CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun ve bine yakın Mahzuni Şerif seveni katıldı.

Oğuldan babaya türküler

Gecede, ozanlık geleneğinin son temsilcisi Âşık Mahzuni Şerif’in en sevilen eserlerini, oğlu Sanatçı Ali Mahzuni seslendirdi. Salonu dolduranlar, unutulmaz eserlere hep birlikte eşlik etti. Başkan Akpınar da bir ara sahneye çıkarak oğul Mahzuni ile ‘Merdo’ türküsünü seslendirdi. Gecenin bir diğer konuğu da ‘Devr-i Mahzuni’ kitabında ozanın yaşam öyküsünü kaleme alan CHP Parti Meclisi Üyesi Gazeteci-Yazar Ali Öztunç’tu. Öztunç konuklara hem Âşık Mahzuni Şerif hakkında bilinmeyenleri anlattı hem de kitaplarını imzaladı.

“Âşık Mahzuni ölümsüzdür”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Âşık Mahzuni Şerif; sazıyla, sözüyle, kardeşlik sevdasıyla bu toprakların yetiştirdiği en önemli değerlerden biridir. Emperyalizme karşı durmuş, nerede haksızlık varsa baş kaldırmış, ‘Sarı Saçlım Mavi Gözlüm’ dizeleriyle Atatürk sevdamıza tercüman olmuş Âşık Mahzuni Şerif, hem sanatçı hem de aydın kimliğiyle bizler için ölümsüzdür. Büyük Ozan! Derdin derdimiz, hasretin hasretimiz, türkülerin türkümüzdür. Hep bizimlesin, hep seninleyiz. Karanlığa, yobazlığa, sömürüye, şiddete ve cehalete asla teslim olmadık, asla teslim olmayacağız. Bu da sana ve bütün gidenlerimize sözümüz olsun” dedi.

“Gelecek nesillere taşıyacağız”



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CHP Parti Meclisi Üyesi ve Devr-i Mahzuni Kitabı’nın yazarı Ali Öztunç ise “Aşık Mahzuni Şerif, her zorluğu yaşamasına rağmen hiç yılmayan, ülke ve Anadolu sevdasından hiç vazgeçmeyen büyük bir ozan. ‘Hayatımdaki en büyük kıble Atatürk’tür’ diyor büyük usta. Bizler tarihimizi, geçmişimizi unutmamalıyız. Gelecek nesiller Mahzuni Şerif’i daha iyi tanısın diye bu kitabı yazdım. Umarım bunu başarırız” diye konuştu.