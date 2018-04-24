Somalı kitapseverleri buluşturan etkinlik

Manisa’nın Soma ilçesinde, “Bi dünya kitap Soma’da” sloganıyla başlatılan ve 50 yazar ile 50 yayınevinin yer aldığı “Kitap Günleri” etkinliğine Somalı kitapseverler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında düzenlenen imza gününde, piyasada iki kitabı bulunan ve aynı zamanda Soma Kaymakamı olan Ahmet Altıntaş da okurlarıyla bir araya geldi.

13 Mayıs 2014 yılında 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği acı olayla Türkiye gündeminde sık sık anılan Soma, son günlerde düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerle dikkat çekiyor. Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediyesinin öncülüğünde, ilçe tarihinde ilk defa düzenlenen “Kitap Günleri” etkinliğine Türkiye çapında tanınan 50 yazar ile 50 yayınevi katıldı. Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu’nda, “Bi dünya kitap Soma’da” sloganıyla başlatılan etkinlikte yazarlar her gün kurulan stantlarında okuyucularıyla buluşuyor. Soma’da bir ilkin gerçekleştiğini ve devamının geleceği konusunda umutlu olduklarını dile getiren yerel yazarlardan Mehmet Metin Baş, "Biz Soma’da bu tür etkinliklerin sıklıkla olmasını istiyoruz. Kitaplar bu aralar biraz ilgi dışında tutuluyor. Biz yine de geleceğe umutla bakmak istiyoruz. İnsanların kitaba olan ilgisini daha çok görmeyi umut ediyoruz. Onun için biz üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Balıkesir’den katılan yazar Ümmiye Yılmaz Erçevik ise bugüne kadar 14 kitap yazdığını, Somalı ailelerin kitaplara ilgisinin yoğun olduğunu vurguladı.

19 yaşındaki bedensel engelli yazar Büşragül Çelik de okumayı ve yazmayı çok sevdiğini ifade ederek, "Şu an ikinci kitabımın hazırlıklarını yapıyorum. Güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Bu yolda emin adımlarla yürüyorum. Bana kitap nasıl yazdın diye soranlara her şeyin temelinde okumak ve istemek olduğunu söylüyorum. Bunlar olduğu sürece kitap yazmayı bir çok insan gayet güzel yapabilir" dedi.

Yazar Saliha Aydın Ürer, "Okuyanlarımız olduğu sürece bizler de yazmaya devam edeceğiz. Yazmayı seviyoruz. Soma’da böyle bir hareketin olması bizi gerçekten çok sevindirdi. Bu ilk olması sebebiyle devamının gelmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 21 kitap yazan genç yazar Eda Bildek de Soma’nın çok güzel ve şirin bir yer olduğundan söz ederek, "Soma, insanların keşfetmesi ve yatırım yapması gereken bir yer. İnsanlar yavaş yavaş kitaplarla buluştukça ve yazarların bu bölgeye ilgisi arttıkça, Soma’nın yeniden inşa edilme olanakları sağlanmış olacak. İlk olmasına rağmen güzel ve keyif aldığım bir proje oldu" diye konuştu.

Soma protokolünden kitap stantlarına ziyaret

Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Hasan Ergene ve AK Parti Soma İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy, etkinlik kapsamında açılan stantları ziyaret ederek, yazar ve vatandaşlarla sohbet etti. Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Hasan Ergene, "Bizim ölçeğimizdeki ilçelerde pek görülmeyen bir etkinlik tertip ettik. Bu etkinliği tertip ederken kaymakamımızın da teşvikleri bize yol gösterdi. Kendisi de bir yazar, kitapları var. Dolayısıyla kitaba ve okumaya çok önem veren bir insan. Kitap hepimizin hayatında çok önemli yer tutması gereken bir şey. Biz de Soma’da özellikle öğrencilerimize, gençlerimize her yaştan hemşehrilerimize bu alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Buna vesile olmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Yoğun bir ilgi var. Açılalı birkaç gün olmasına rağmen hala ilgi canlı. Çevre ilçelerden ve kentlerden şehrimizi ziyaret eden vatandaşlarımız oldu. Onlar da bana ulaşarak memnuniyetini ifade ettiler. Önümüzdeki yıl biraz daha kapsamlı bir organizasyona girişeceğiz ve çevremize daha iyi duyurmak istiyoruz. Genelde il merkezlerinde alışık olduğumuz bir organizasyon. İnşallah Soma’da bunu gelenek olarak devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Kitap okumanın insanlığın var oluşuyla birlikte ortaya çıkan bir kavram olduğunu belirten Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, "İlk insan ve aynı zamanda ilk peygamber olan Hazreti Adem 10 sayfalık bir kitap ile gönderiliyor ve okumakla sorumlu tutuluyor. Son din ve son peygamberimize geldiğimiz zaman da yine İslam dininin kutsal kitabı olan Kuran-i Kerim’in ilk emrinin ‘oku’ olduğunu biliyoruz. Ülkelerin gelişmişliği de kitap okuma oranlarına bağlıdır. Okuma oranları ne ise ülkelerin eğitim kalitesi de odur. Onun için biz de okumaya ne kadar çok önem verirsek o kadar gelişen, kalkınmış bir ülke oluruz" diye konuştu.

Hem kaymakam hem yazar

Soma Kaymakamlığının yanı sıra aynı zamanda yazar olan Ahmet Altıntaş, "Okumanın Gücü" ve “Kişiye Özel Öğrenme” isimli kitaplarını da okurları için imzaladı. Etkinliğe katılan kitapseverlerle yakından ilgilenen Kaymakam Altıntaş, kitapları hakkındaki sorulara da içtenlikle yanıt verdi.

Somalı kitapseverler ise bu tarz etkinliklerin devamlılığını istediklerini ifade ederek, kitap okumanın önemine değindi.

18 Nisan tarihinde başlayan “Kitap Günleri” etkinliği, 27 Nisan tarihine kadar Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu’nda devam edecek.