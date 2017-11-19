Somuncu Baba Talas’ta çeşitli etkinliklerle anıldı

Kayseri’nin manevi mimarlarından Somuncu Baba (Şeyh Hamid-i Veli) ve Osman Hulusi Efendi, Talas Belediyesi ile Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı işbirliğiyle düzenlenen panel ve çeşitli etkinliklerle Talas’ta anıldı.

Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panelde konuşmacılar Prof. Dr. Kadir Özköse ve Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, yaşadıkları döneme damga vuran, bıraktıkları eserler ve yetiştirdikleri talebeleri ile günümüze ışık tutan Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) ve Osman Hulusi Efendi’nin örnek hayatlarını dinleyicilere aktardı.

Malatya’dan panele katılmak üzere Talas’a gelen Hulusi Efendi Vakfı yöneticileri ve çeşitli şehirlerden gelen davetliler Akçakaya Mahallesinde bulunan Somuncu Baba Çilehanesi ve Camisini ziyaret ederek çilehane hakkında bilgi aldılar. Davetliler Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Talas’ta bulunan tarihi yerleri gezdiler.

Kayseri’nin manevi liderleri ile ün yapmış bir şehir olduğunu hatırlatan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bugün burada toplanmamıza vesile olan Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Hazretlerini rahmetle anıyorum. Bu dünyaya gelmemizin sebeplerinden biri ibadet ve şükür. Hiçbirimiz makam ve mevki için gelmedik. Ülkemizde asıl kalkınmamız maneviyat üzerine olmalı. Kayseri Somuncu Baba ile Yaman Dede ile Cemil Baba ve Seyyid Burhanettin Hazretleri gibi manevi liderleri ile ün yapmış bir şehrimiz. İnşallah bu üne göre gençlerimizi yetiştiririz. Biz Talas Belediyesi olarak Akcakaya’da bulunan Somuncu Baba’nın Çilehanesini, evini ve Şeyh Hamid Camisi’ni restore ettik. Bundan sonrada tefrişi ile hayata geçmesini sağlayacağız. Darende’yi kendimize örnek alıyoruz. Darende’deki güzellikleri Talas Akçakaya’ya aktarmak istiyoruz. Bundan sonra inşallah Talas’ta Somuncu Baba ile ilgili birçok program düzenleyeceğiz. Bu kapsamda konuşmacılarımız Prof. Dr. Kadir Özköse ve Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil Hocamıza, Vakıf Başkanımıza ve yönetimine bu güzel program için teşekkür ederim." dedi. "Bugün inşallah hem Somuncu Baba’nın ruhu şad olmuştur hem de Kayseri ve Talas için çok önemli bir gün olarak hatırlanacaktır." diyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, "İnşallah bize muhtrem Hamid Efendinin teşrifleri ve beratla birlikte Somuncu Baba’nın Akçakaya’daki külliyesinin hayata geçmesi için büyük bir işe imza attık. Teşekkür eder hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.

Programa katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise, Bizler ne kadar şükretsek az. Bu topraklarda yasayan büyük zatların dualarıyla, bu topraklara bıraktıkları tohumlar sayesinde Kayserimiz şuan çok iyi yerlerde. Yerin altındaki değerlerimizle yerin üstündeki değerlerimizle inşallah Kayseri’nin sırtı yere gelmez. Güzel program için herkese teşekkür ederim." dedi.

Programda vakıf adına konuşma yapan Es-Seyyid Osman Efendi Vakfı Eğitim ve İlmi Araştırmalar Müdürü Yazar Resul Kesenceli, "Büyükleri anlamak için onları yaşamak gerekir. Onların nasihatlerine uymak gerekir. Somuncu Baba’nın dünyaya teşrif ettiği yer Kayseri Akçakaya. Somuncu Baba’nın ismiyle şereflenmiş bu mekandayız. Akçakaya’nın tarihi geçmişine baktığımız da yalnızca Müslüman köyü, ama civar beldeler tamamıyla Rum. Ama zaman içerisinde Somuncu Baba Hazretlerinin himmeti ve bereketiyle tamamen İslamlaşmış. Sayın Talas Belediye Başkanımızın gayretleri ile gönül erlerinin hizmetleri ile şuanda Akçakaya mamur hale getirilmiş. Buralar Somuncu Baba zamanındaki halini alacaktır inşallah. Akçakaya Külliyesinin yeniden onarılması ve günümüze kazandırılması için emeği geçen tüm gönül dostlarımıza vakfımız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Gönül birlikteliğimizin daimi olmasını dilerim." diye ifade etti.

Programda ayrıca Halil Necipoğlu Somuncu Baba (Şeyh Hamid-i Veli)’nin sözlerinden bestelenen ilahileri seslendirdi.



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Panel sonrasında Başkanlar ve katılımcılar fuaye alanında düzenlenen Divanı Hulusi’de Has sergisini de gezdiler.