Sözde soykırım iddialarını aşk romanıyla yalanladı

Osmaniyeli Araştırmacı Yazar Murat Polat, tarihi belgelere ve gerçeklere dayalı olan, Türk genci Tahir ile Ermeni kızı Adrina’nın aşkını konu alan "Aşk Irk Tanımaz" adlı romanıyla sözde Ermeni soykırım iddialarını yalanladı.

Yıllarca devlet arşivlerinde sözde Ermeni soykırımı iddialarını araştıran Murat Polat, 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğunun Ermeni vatandaşlarını tehcir etmesiyle ilgili tarihi belgelere dayalı “Aşk Irk Tanımaz” adlı kitabını yayınladı. 1915 yılında Kahramanmaraş’ta yaşayan Müslüman Türk genci Tahir ile komşuları olan Ermeni kızı Adrina’nın aşkını konu alan roman aynı zamanda 1915 yılında neler yaşandığını ve sözde Ermeni soykırım iddialarını da çürüten nitelikte. Türklerin hiçbir zaman Ermeni vatandaşlarına soykırım yapmadığını belirten yazar Murat Polat, tam aksine bu zorunlu göç sayesinde Ermenilerin devlet kurduğunu söyledi.

Ermenilerin Osmanlı İmparatorluğunu sırtından hançerlediğini ifade eden Polat, “1915 yılında düşünün ki bir devlet dört bir yanında cephede savaş halinde. Cepheye asker gidiyor veya mühimmat gidiyor. Ermeniler trenleri yağmalıyor. Düşman ile işbirliği yapıp içeride her türlü hainliği yapıyorlar. Dünyada hangi devlet olursa olsun kendisini sırtından bıçaklayan birilerini affetmez. Osmanlı da böyle yapmıştır ve rahat durmayan bu Ermeni vatandaşlarını zorunlu göçe zorlamıştır. Talat Paşa’nın tüm valilere kaymakamlara yazdığı o dönem ile ilgili onlarca genelge var. Yol güzergahlarında Ermeni vatandaşların canına malına ırzına kast edilmemesi, gereken tüm güvenlik tedbirlerinin alınması buna uymayan devlet görevlilerinin mahkemede hesap vereceği yönünde onlarca yazışma var. Bu Ermeni vatandaşların gittikleri yerlerde de başı boş bırakılmaması, meslek ve iş sahibi edilmesine yardımcı olunması, okullar açılması daha bir çok insani durum ile ilgili de yine kaynaklarda yüzlerce belge var. Bu sadece bizim arşivlerimizde değil, Ermeni arşivlerinde de İngiliz arşivlerinde de var. Hadi buyurun arşivleri açalım diyoruz kimse yanaşmıyor. Dünyadaki Ermeni diasporası sözde soykırım iddialarını devam ettiriyor. Türkler asla bir soykırım uygulamamıştır. İşte bu durumu yansıtan o dönem ile ilgili tarihi olaylara dayalı biri Türk diğeri Ermeni olan iki gencin aşkını konu alan “Aşk Irk Tanımaz” kitabımda tüm bu konuları işledim” dedi.