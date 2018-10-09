SpaceX’le aya gidecek ilk kişi olan Maezawa: “Musk’a güveniyorum”

SpaceX roketi ile aya seyahat etmeyi planlayan Japon iş adamı Yusaku Maezawa, Elon Musk’a son zamanlarda yaşadığı sıkıntılara rağmen bir girişimci olarak saygı duyduğunu ve güvendiğini söyledi.

SpaceX roketi ile aya seyahat etmeyi planlayan Japon iş adamı Yusaku Maezawa, Elon Musk’a son zamanlarda yaşadığı sıkıntılara rağmen bir girişimci olarak saygı duyduğunu ve güvendiğini söyledi.

Zozo Inc. adlı şirketin CEO’su ve girişimci Elon Musk’ın üzerinde çalıştığı SpaceX roketiyle aya gerçekleştirilecek kişisel seyahatin ilk müşterisi olan Yusaku Maezawa, Tokyo’da basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Elon Musk’ın son zamanlarda yaşadığı sorunlar ünlü iş adamına soruldu. Musk’ın, daha önce CEO’su olduğu Tesla konusunda attığı bir tweette "yanıltıcı iddialar" kullandığı gerekçesiyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Tesla ve Musk’a yönelik soruşturma başlattığı hatırlatılan Maezawa, “Twitter başınızı belaya sokabilir” ifadesini kullandı.

Kendisi de sosyal medyada oldukça aktif olan 42 yaşındaki Maezawa, başında bulunduğu şirketinin bir twitter politikasına sahip olduğunu ve çalışanların tweet’ler konusunda dikkatli olduğunu vurguladı. Sosyal medyada zaman zaman duygusallaşabildiğini hatırlatan Maezawa “Şirkete zarar verecek şeyleri söylemekten kaçınıyorum” ifadesini kullandı.

“Ona inanıyorlar”

Elon Musk’un şirketini ziyaret ederek çalışmaları yakından gördüğünü belirten işadamı, Musk’ın çalışanları ile geliştirdiği ilişkiyi görmenin kendisine iyi bir his verdiğini söyledi. “Elon Musk’a inanıyorlar. Bunu bir girişimci olarak hissettim. Bu çok güzel” diyen Maezawa, 2023’te yapılması planlanan seyahat için hazırlıklara başladığı bilgisini paylaştı.

Kiminle gideceği henüz belli değil

Maezawa, uzay yolculuğunda kiminle gideceği konusunda henüz bir karar vermediğini, ancak ilişki yaşadığı oyuncu Ayame Goriki de dahil olmak üzere çeşitli alanlardan sanatçılar, moda tasarımcıları ve müzisyenler ile birlikte seyahatini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

“Düşünmeye başlarsanız sonu yok”

Musk ile aya yolculukta karşılaşılabilecek riskleri de konuştuğunu belirten Maezawa, “Eğer riskleri düşünmeye başlarsanız, bunun sonu gelmez” diyerek endişe duymadığını vurguladı. Süreç için gerekli resmi eğitime henüz başlamadığını anlatan işadamı, düzenli tıbbi muayeneler yaptırdığını ve İngilizcesini geliştirdiğini söyledi.

Maezawa kimdir?

Forbes dergisine göre serveti 2,9 milyar dolar olan Maezawa, online moda sektöründefaaliyet gösteriyor. Son zamanlarda giyilebilir teknoloji alanına da yatırım yapan iş adamının, profesyonel iş yaşamından önce bir rock grubunda çaldığı biliniyor.