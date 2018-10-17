KÜLTÜR SANAT:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:19

Tarihçi Şimşirgil: “Osmanlı gitti ama değerleri yaşıyor”

Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Ordu Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında ‘Osmanlı’yı Tanımak’ adlı konferansla Fatsa ve Ünye ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.Prof. Dr. Şimşirgil verdiği...

Tarihçi Şimşirgil: 'Osmanlı gitti ama değerleri yaşıyor”
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Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Ordu Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında ‘Osmanlı’yı Tanımak’ adlı konferansla Fatsa ve Ünye ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Prof. Dr. Şimşirgil verdiği konferansla Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihsel süreçteki gelişimi hakkında katılımcılara bilgiler verirken, Osmanlı’yı tanımak isteyenlere onların bıraktığı eserlere bakmaları tavsiyesinde bulundu.

Osmanlı Devleti’nin beylik döneminden, yedi kıtaya hükmeden bir imparatorluk olduğunu ve Osmanlı Devleti’nin yeterince tanınmadığını söyleyen Tarihçi-Yazar Ahmet Şimşirgil, “Osmanlı Devletini tanımak isteyenler Osmanlı’nın bıraktığı eserlere bakmalı. Kişileri tanımanın yolu nasıl ki konuşmalarını dinlemekten geçiyorsa devletleri tanımanın yolu da yaptıklarını incelemekten geçer. Dünya üzerinde Osmanlı Devleti kadar hakarete uğrayan, yanlış tanıtılan, iftiraya uğrayan ikinci bir devlet yoktur. Evet, Osmanlı gitti ancak Osmanlı’nın değerleri yaşıyor. Biz bu değerlerle yine dünyaya doğruları gösteren bir toplum olabiliriz. Bize düşen Osmanlı’nın değerlerine sahip çıkabilmek, Osmanlı’yı anlayabilmektir. Şu milletin en çok saldırıya uğrayan değeri, edebi ve ahlakıdır. Bütün kanallarda, televizyonlarda, dizilerde, filmlerde edep ve ahlak yıkılıyor” dedi.
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