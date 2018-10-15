KÜLTÜR SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:10

Tarihi hamam sanat merkezi oldu

Üç yüz yıllık Kuruçeşme Hamamı, renovasyon geçirerek çok amaçlı bir sanat merkezine dönüştürüldü. Tarihi Osmanlı hamamı sıradan bir sergi salonu değil, yeni nesil bir sanat merkezi olarak hizmet verecek.17. yüzyılda inşa edilen ve...

Tarihi hamam sanat merkezi oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Üç yüz yıllık Kuruçeşme Hamamı, renovasyon geçirerek çok amaçlı bir sanat merkezine dönüştürüldü. Tarihi Osmanlı hamamı sıradan bir sergi salonu değil, yeni nesil bir sanat merkezi olarak hizmet verecek.

17. yüzyılda inşa edilen ve Kuruçeşme’nin kömür deposu olarak kullanılan Kuruçeşme Hamamı, onarım süreci geçirerek çok amaçlı bir sanat merkezine dönüştürüldü. Zamanında, kömür depolarında çalışanların temizlenmesi, dinlenmesi ve sosyalleşmesi amacıyla inşa edilen 300 yıllık hamam, ’Hamam Arts Hub (HAH)’ adıyla sanatın ve sanatseverlerin hizmetine girdi. Mimari tarzı ve ilginç atmosferiyle benzerlerinin arasından sıyrılan mekan sadece bir sanat galerisi olarak değil, sanatı merkezine alan çok amaçlı bir mecra olarak da dikkat çekiyor.

Klasik sanatlardan, çağdaş ve dijital sanata kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek olan sanat merkezi, aynı zamanda genç sanatçılara birlikte çalışma ve üretme imkanı da sunacak. Girişimcilik ve kreatif üretim için yeterli altyapıyı sağlayacak olan sanat merkezinde, koleksiyonerlerin eser seçebilmelerinin yanında sanat eğitimleri verilecek ve tüm Türkiye’yi kapsayan yarışmalar da düzenlenecek. Mekanda tasarım dükkanları da yer alırken, mekanın içinde bulunan Artcafe sanatseverlerinin buluşma ve sosyalleşme noktası olacak.

“Yeni Nesil Sanat Çekim Merkezi”

Mekanın sanat camiasına kazandırılmasında Ersin Pamuksüzer’in imzası bulunuyor. Hamamın renovasyonu ile İstanbul’a yeni bir sanat merkezi kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Pamuksüzer, ”Burayı yeni nesil sanat çekim merkezi olarak nitelendiriyoruz. Buranın mekansal fonksiyonu sergi, ancak sanatçıların kreatif işler ürettiği bir ortamda sağlayacağız” dedi.

"Sıradan bir sergi salonu değil"

Mekanın sıradan bir sergi salonu olmayacağını belirten Pamuksüzer, ‘’Burasının birinci fonksiyonu klasik sanat sergilenmesi, ikinci fonksiyonu dijital sanat sergilenmesi, üçüncü fonksiyonu çalışma mekanlarının sağlanması ve dördüncü fonksiyonu kreatif üretim ilgili sohbetler ile davetlerin düzenlenmesi. Bir çeşit buluşma yeri demek çok daha doğru olur. Asıl amacımız klasik kalıplaşmış sanat kavramını yeni nesil kavramına geçirip, kalabalıklara ulaşmak. Ve aynı zamanda uluslararası boyutta bir e-ticaret merkezi haline gelmek. Buradaki hedefimiz Afrikalı sanatçıdan, Çinli sanatçıya kadar hepsinin olduğu bir dünya oluşturmanın yolunu açmak. Yani insanların birbiri ile sohbet ettiği, birbiriyle fikir alışverişinde bulunduğu bir dünya oluşumunu sağlamak. Dünyaya baktığımızda bu tarzdaki bir oluşumun ilklerden olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

”Burayı bir pazar yeri olarak nitelemek de yanlış olmaz’’

Hamam Arts Hub’ın sanatçının sanat tüketicisi ile alışverişte bulunduğu bir platform olacağına da dikkat çeken Ersin Pamuksüzer sözlerine şöyle devam etti: ”Burayı bir pazar yeri olarak nitelemek de yanlış olmaz. Diğer taraftan buranın sosyal girişimcilik adına bir yanı da var. Ekonominin yanında sosyal girişimcilik dediğimiz eko sistemi büyütme, çağdaşlaştırma, geleceğe taşıma gayretlerimiz de olacak. Burayı bir start up gibi yönetiyoruz”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku