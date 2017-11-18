Tarihi Kentler Birliği, Kuşadası Belediyesi’ne ’Süreklilik’ ödülü verdi

Kuşadası Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Özendirme Yarışması’nda “Güvercinada Kalesi Çevre Düzenleme Projesi” ile Süreklilik Ödülü’ne layık görüldü.Tarihi Kentler Birliği tarafından 16’ıncısı...

Kuşadası Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Özendirme Yarışması’nda “Güvercinada Kalesi Çevre Düzenleme Projesi” ile Süreklilik Ödülü’ne layık görüldü.

Tarihi Kentler Birliği tarafından 16’ıncısı düzenlenen, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nın ödül töreni 15-18 Kasım tarihleri arasında Antalya’da ÇEKÜL Vakfı ile Akdeniz Tanıtım işbirliğinde gerçekleşen YAPEX Restorasyon Fuarı’nda yapıldı. Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nın ödül törenine Kuşadası Belediyesi’ni temsilen Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ile Belediye Başkan Yardımcıları Ayşe Şerifoğlu ve Muzaffer Eryiğit katıldı.

Tarihi Kentler Birliği’nin kültür mirasını koruma çalışmalarını özendirmek amacıyla düzenlediği ve gelenekselleşen yarışmada bu sene 69 belediyeden toplam 143 proje değerlendirildi. TKB’nin mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk ve kent yönetimi alanlarındaki uzmanlardan oluşan Danışma Kurulu tarafından incelenen başvurular arasında ödül alan projeler YAPEX Fuarı’ndaki Özendirme Yarışması Sergisi’nde katılımcılarla paylaşıldı. Yarışmanın en büyük ödülü olarak kabul edilen “Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü” Mudurnu Ahiler Müzesi ve Kanuni Sultan Süleyman Camii restorasyon projeleriyle Mudurnu Belediyesi’ne verildi. Kuşadası Belediyesi Güvercinada Kalesi Çevre Düzenleme Projesi kapsamında sürdürdüğü uzun soluklu restorasyon ve çevre düzenleme projelerinde yıllar içinde ortaya koyduğu olumlu çalışmaları ile “Süreklilik Ödülü”ne layık görüldü. Kuşadası Belediyesi ile birlikte Süreklilik Ödülünü alan belediyeler Hatay Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Kastamonu Belediyesi, Kemaliye Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Tire Belediyesi ve Seyhan Belediyesi oldu.

Kültür Mirasını Koruma ve Özendirme Yarışmasında Güvercinada Kalesi Çevre Düzenleme Projesiyle Süreklilik Ödülüne layık görülen Kuşadası Belediyesi’nin ödülünü Belediye Başkanı Özer Kayalı, Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyesi ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in elinden aldı.

Kuşadası Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından 15 yıldır düzenlenen yarışmalarda 2003 yılından bu yana, çarpık yapılaşma sonucunda kent genelinde yaşanan kimlik kaybının önüne geçebilmek amacıyla tarihi dokunun ve eski sokakların kurtarılması projelerine öncelik vermesi nedeniyle sekiz kez çeşitli ödüller aldı.



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Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Tarihi Kentler Birliği tarafından bir kez daha ödüle layık görülmenin gurur verici olduğunu belirterek Kuşadası’nın sahip olduğu tarihsel ve kültürel mirası korumaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirtti.