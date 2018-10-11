KÜLTÜR SANAT:
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11 Ekim 2018 Perşembe 11:46

Tarihi köprüye asfalt ve beton 10 yıl önce dökülmüş

Adana Büyükşehir Belediyesi, Söğütlüdere Köprüsü’nün dokusuna zarar veren çalışmaların köprünün kültür varlığı olarak tescilinden önce yapıldığını ortaya çıkardı.İhlas Haber Ajansı’nın servis ettiği tarihi Söğütlüdere...

Tarihi köprüye asfalt ve beton 10 yıl önce dökülmüş
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Adana Büyükşehir Belediyesi, Söğütlüdere Köprüsü’nün dokusuna zarar veren çalışmaların köprünün kültür varlığı olarak tescilinden önce yapıldığını ortaya çıkardı.

İhlas Haber Ajansı’nın servis ettiği tarihi Söğütlüdere Köprüsü’nün üzerine asfalt ve kemerlerine beton dökülmesiyle ilgili haber üzerine, Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı Koruma ve Uygulama Denetim Şube Müdürlüğü (KUDEB) görevlileri harekete geçti. Yerinde yapılan araştırma ve incelemeler sonunda Kürkçüler Mahallesi Dağcı mevkiinde bulunan 17,5 metre uzunluğunda ve 6,35 metre genişliğindeki iki kemerli köprünün üzerine asfalt, kemerlerine beton dökülmesi işleminin 10 yıl önce yapıldığı belirlendi. Tarihi dokuya zarar veren çalışmanın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 2008 yılında köprünün kültür varlığı olarak tescil edilmeden önce yapıldığı ortaya çıktı.

Ağır tonajlı taşıtlar için yeni köprü

Söğütlüdere Köprüsü’nün ağır tonajlı taşıtların geçişinden zarar görmemesi için geçen yıl Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığının gerekli izinleri aldıktan sonra tarihi yapının yakınında bir betonarme köprü yaptığı bildirildi. Tarım bölgesi olan yörede kamyon ve benzeri ağır tonajlı taşıtların geçişinin yeni yapılan betonarme köprüden sağlandığı ifade edildi. KUDEB yetkilileri, Karayolları Genel Müdürlüğünün yol ağında olan Söğütlüdere Köprüsü’nün taşıt geçişine kapatılarak korunmasına yönelik çalışma başlatıldığını, aslına uygun restorasyona dair kararın ilgili kurumlar arasında gerekli yazışmalarla ortaya çıkacağını duyurdu.
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