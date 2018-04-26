Taşköprü, Sarımsağın ardından Pompeiopolis Antik Kenti ile dünyaya açılıyor

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Taşköprü’nün kendi elektriğini üretebilecek hale geleceğini belirterek, Pompeiopolis Antik Kenti’nde kazı çalışmalarının sürdüğünü ve ziyaretçi merkezinin açılacağını söyledi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde göreve geldikten sonra ilçede yapılan, yapımı devam eden ve yapılacak olan projeler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Taşköprü için çok fazla projeyi hayal ettiğini ve bunlarında bir kısmını hayata geçirdiğini açıklayan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Benim hayal ettiğim şeylerin bazılarını gerçekleştirdim. Gökırmak Sahil Yolu projesini 5 yıldır hayal ettiğim bir projeydi. Bu projeye benzer bir projeyi Tokat’ta gördüm. İddia ediyorum bu proje hayata geçirildiğinde Taşköprü cazibe merkezi olacaktır” diye konuştu.

“Taşköprü kendi elektriğini üretecek hale gelecek”

Taşköprü’de enerji üretmek istediklerini ve bu noktada 3 proje geliştirdiklerini anlatan Başkan Arslan, “Taşköprü 1940’lı yıllarda kendi enerjisini sağlayan bir ilçeydi. Ancak yıllar geçtikçe sudan enerji noktasında ülke başka noktalara gidince bu proje biraz gerilerde kaldı. Gökırmak Enerji Göleti Projesi, tarihi elektrik santralinin yeniden elektrik üretmesini sağlayarak ve güneş enerjisi projemiz ile Taşköprü’nün yeniden kendi enerjisini üretebileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Sokak sağlıklaştırma projeleri için bakanlıktan destek”

Taşköprü’nün turizm açısından daha cazip hale gelmesi için projeler geliştirdiklerini ve bazı çalışmaları da hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Arslan, “İl merkezi gibi Taşköprü’de de turizm alanında atılımlar yapıyoruz. 74 adet tescilli ve tescilsiz binaların sokak sağlıklaştırması kapsamında proje ihalesi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yaptırılmış olup çalışmalar devam etmektedir. 2018 yılında 1’inci etap olarak cephe uygulamasına da başlanacaktır. Derbederler Hamamı’nın kamulaştırılması ile ilgili kültür varlıklarına katkı payından 275 bin TL yardım alındı. Önümüzde ki günlerde hamamın kamulaştırılması tamamlanarak restorasyon çalışmaları başlanacaktır. Ayrıca İlçemizde bulunan 117 adet tescilli taşınmazın restorasyon ve uygulama projeleri için vatandaşlarımızı Kültür ve Turizm Bakanlığı hibe destekleri konusunda destekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Şeker Fabrikası’nın mevcut halinden memnun değiliz”

Şeker Fabrikası’ndaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Başkan Arslan, şöyle konuştu: “Bizim hükümetimizden önce alınmış bir özelleştirme kararı var. Son aşamada 14 şeker fabrikası ile birlikte ihaleye çıktı. Bizim Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin verdiği karara karşı çıkma gibi bir durumumuz olmaz. Biz yerel yönetici olarak şeker fabrikasının mevcut halinden memnun değiliz. Bir tesis verimli çalışmadığı sürece iflas eder. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Devlet savunma sanayi gibi önemli unsurların dışında üretim yapmayı hayatından çıkardı. Şeker üretimini üretici, STK’lar, pankobirlikler yapacak. Önümüzde bir TORKU örneği var. Demek ki yatırım yaparsanız başarılı olma ihtimaliniz var. Bir tesisin 3 ay çalışarak verimli olma gibi bir ihtimali yok. Burayı entegre hale dönüştürecek olan özel sektördür. Bu ihalenin ranta dayalı olmadığı görüşündeyim. Ben iyi bir sanayicinin sermayesinin yatırmasını, işetmesinin daha mantıklı bulurum. Çünkü fabrikaya entegre tesislerle 3 ay değil bütün yıl boyunca çalışacaktır”

“Pompeiopolis Antik Kenti’nde kazı çalışmaları sürüyor”

Pompeiopolis Antik Kenti’nde kazı çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Arslan, şunları kaydetti: “Ama bu çalışmaların yeterli olmadığını Kültür Bakanlığı’na bildirdik. Buranın Kastamonu’ya ve bölgeye mal olması için bakanlığın müdahale etmesi gerekiyordu. Yaptığımız girişimler sonrası kazı anlamında değil ziyaretçi merkezi açılması konusunda yatırım programına aldırdık. Şuanda proje çalışmaları sürüyor. Buraya ziyaretçi merkezi açılacak. Çünkü açılan yerlerin ziyarete açılması gerekiyor. Açılan yerlerin mozaiğin korunması içinde çalışmalar yapılacak. Belediye başkanı olduğum günden bugüne kadar Kültür Bakanlığı’ndan ilçemiz ile ilgili gerekli desteği alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz”

“KÖYDES’ten Taşköprü’ye 9,5 milyon lira bütçe geldi”

KÖYDES ödenekleri kapsamında Taşköprü’de bu yıl 8,5 milyon lira bütçe ayrıldığına işaret eden Başkan Arslan, şöyle konuştu: “İlimizin 2018 yılında aldığı 73 milyon 176 bin TL, KÖYDES payından Merkez ilçeden sonra en fazla pay ilçemize ayrıldı. KÖYDES bütçesinden geçtiğimiz yıl 5,5 milyon TL pay almıştık. Bu yıl ise KÖYDES’ten 9 milyon 450 bin TL pay almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Taşköprü’ye KÖYDES’ten özel bir bütçe verildi. Bu konuda yetkililere teşekkür borçluyuz. KÖYDES bütçesinde ise geçen yıl 5.5 milyon TL iken 2018 yılında ilçemizin köydes bütçesinin 9.45 milyon TL ile Kastamonu Merkezden sonra en çok payı almasından dolayı da ayrıca mutluluk duyuyoruz”

“Taşköprü OSB’de arsa tahsisine başladık”

Taşköprü’nün iki tane kıymetli fabrikasının maalesef değişik nedenlerle kapandığını veya özelleştirildiğini sözlerine ekleyen Başkan Arslan, şunları söyledi: “Hükümetlerin özelleştirme ile ilgili programları doğrultusunda hatta rahmetli Bülent Ecevit hükümetinin almış olduğu bir karar ile hem Sümerbank hem de SEKA özelleştirilmesi gündeme gelmişti. Sümerbank özelleşmedi yüksek okula dönüştürüldü. Ama SEKA’nın Taşköprü için çok fayda getirmediğini görüyoruz. Sanayi şehrinin kimlik kaybetmesinin acısını yaşadık. Ama şimdi Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi’ni devreye soktuk. Gerçekten kaç yıldır bu konuda ihmal yaşadık. Ama son aşamasına geldik. Her şey bitti. Muhtemelen meclisten KDV muafiyeti ile ilgili kararda çıktı. Arsa tahsisine başladık. Parseller belli. 3-4 yatırımcı taleplerini bildirdi. İncelemeleri yapıyoruz. Kısa süre içerisinde Taşköprü işsizlikle ilgili yaşadığı travmayı da kısa sürede atlatacaktır”

“Sarımsak Festivali, 16-19 Ağustos’ta yapılacak”

Taşköprü’de Uluslararası yapılan Sarıksak Festivalinin bu yıl 16-19 Ağustos tarihlerinde yapılacağını açıklayan Başkan Arslan, “Taşköprü Belediyesi tarafından bu yıl 32.’si düzenlenecek olan Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivalimizin tarihleri netleşti. Taşköprü ve bölge için büyük öneme sahip olan festivalimiz, 16-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Festivalde sahne alacak olan sanatçılar ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor. 2 hafta içerisinde sanatçılarda netleşecek” dedi.

Arslan, ayrıca bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Resim Çalıştayı’nın büyük çoğunluğu Türk Dünyası’ndan olmak üzere 35 sanatçının katılımı ile 13-21 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını belirterek, geçtiğimiz yıl bu festivalde 194 adet traktörün satıldığını ve festivale talebin her geçen yıl daha da arttığını kaydetti.

“Sadece Taşköprü’de değil, Dünyada kendire bir talep var”

Taşköprü ve Hanönü bölgesinde deneme amaçlı kendir ekiminin tekrar başladığına işaret eden Başkan Arslan, “Ben bunu yakından takip ediyorum. Türkiye’de değil dünyada kendire bir dönüş var. Çünkü kendir atığı olmayan bir üründür. Benim Avrupa’da yaptığım araştırmalara göre kendir bitkisinin elyafının araçların kaportalarında kullanıldığını biliyoruz. Ekolojik olarak yetiştirilirse giyside üretildiğini biliyoruz. Kendir başka ürünlerle karıştırıldı ve onun için yasaklanmıştı. Ama kendir bizim için önemlidir. Onun için logomuzda hala tutuyoruz. Geri döneceğinden de hiç şüphem yok” dedi.

Bunlarda birlikte yapılmasını planladıkları projeler olduğunu söyleyen Başkan Arslan, “Gökırmak Enerji Göleti Projesi, Gökırmak Sahil Yolu Projesi, Taşköprü Fuar Alanı Projesi ile tarihi elektrik santrali yeniden elektrik üretilmesi için girişimlerimiz var. Bununla birlikte ilçemizde güneş enerjisinden de enerji üreteceğiz” şeklinde konuştu.

“24 Haziran için kapı kapı dolaşacağız”

24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimlerde kapı kapı dolaşacaklarını ve bu seçimin önemini anlatacaklarını ifade eden Başkan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim 24 Haziran’da üzerimizde ki en önemli görev bu ülkenin istikrarı ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın ve patimizin, MHP ile kurdukları ittifakın bizi verdiği talimat başarı odaklıdır. Biz bu konuda kesinlikle elimizden geleni yapacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Bu Taşköprü, Kastamonu için değil tüm Türkiye için gereklidir. Bu ülkenin güçlü ve gerçekten milli bir duruşa ihtiyaç var. Sonucunda başarılı olacağından hiç şüphem yok”

Konuşmaların ardından Başkan Arslan, basın mensuplarını ilçede devam eden ve tamamlanan projeleri gezdirdi.