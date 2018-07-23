Temel fiziği popüler kavramlarla anlatan ’Kuramsal Başlangıç’ kitabı raflarda

Leonard Susskind ve George Hrabovsky’nin hazırladığı çok az matematik kullanarak fiziğin temellerini anlatan Kuramsal Başlangıç kitabı raflarda yerini aldı.Stanford Üniversitesi Kuramsal Fizik bölümünde profesör olan Leonard Susskind ve...

Leonard Susskind ve George Hrabovsky’nin hazırladığı çok az matematik kullanarak fiziğin temellerini anlatan Kuramsal Başlangıç kitabı raflarda yerini aldı.

Stanford Üniversitesi Kuramsal Fizik bölümünde profesör olan Leonard Susskind ve Madison Bilim ve Teknoloji (MAST) başkanı olan kuramsal ve hesaplamalı fizik uzmanı George Hrabovsky’nin birlikte hazırladıkları Kuramsal Başlangıç kitabı Alfa Yayınları’ndan çıktı.

Profesör Susskind ve Hrabovsky, fizik öğrenmeye başlamak isteyen herkes için hazırladıkları Kuramsal Başlangıç dizisinin ilk cildinde, doğa yasalarını anlamaya yönelik en temel kavramları ve bununla ilgili matematiği sunuyor. Klasik mekaniğe ayrılmış olan bu ciltte, aynı zamanda bütün fizik kuramları için gereken temel matematiğe giriş de yer alıyor. Lise öğrencilerinden başlayarak her düzeyde her alandaki öğrencilere ve bilimle ilgili okurlara yönelik bu kitap, Susskind’in çok popüler olan ve Youtube’da da yer alan Standford derslerini temel almaktadır.