'Tiyatro Emek Ödülü' Ayla Algan'a verildi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bu yıl 9’uncusu düzenlenen Tiyatro Festivali’nin onur konuğu Ayla Algan’a "Tiyatro Emek Ödülü" verildi.

Ayvalık Belediyesi, Kültür Sanat Derneği (AYKÜSAD) ve Sanat Derneği’nin (ASD) düzenlediği festival sürüyor Festival, Türkiye’nin birçok bölgesinden amatör, profesyonel, üniversite ve gençlik tiyatroları ile sahne çalışmalarını bir araya getirerek izleyiciyle buluşturuyor. Festivalin bu yıl ki onur konuğu ise sanatçı Ayla Algan oldu. Ödül töreninde usta sanatçıya "Tiyatro Emek Ödülü" verildi.

Ayla Algan’a emek ödülünü takdim eden Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, oyuncunun Ayvalık’a gelerek Tiyatro Festivaline onur vermesinden duyduğu mutluluğu belirterek, “Değerli sanatçımıza tüm Ayvalıklılar ve sanatseverler adına teşekkür ediyorum. Beni gururlandıran birkaç olay var. Bugün ağır bir protokolle Ayvalık’ta yemek yiyordum. Masada; yüksek yargıçlar, valiler, belediye başkanları vardı. Yemek bitmeden ben kalktım, ‘Müsaadenizle bir tiyatro oyununa gideceğim’ dedim. ‘Ayvalık’a bir tiyatro mu geldi?’ dediler ‘Hayır dedim. Ayvalık’ın tiyatrosu var’ ve 9 senedir de ayakta duruyor. Bu çok gurur verici bir belediye başkanı için, şehrim için. Ben bu plaketi tüm Ayvalık adına veriyorum. Ne mutlu sizin gibi sanatçılarımız var. İyi ki varsınız” dedi.

Ödülü tüm öğrencileri ve festival yapanlar için kabul ettiğini ifade eden Ayla Algan, “Çünkü ben ödül aldığım zaman ille bir şey oynuyordum. Bir film ödülü aldım mesela ‘Ah güzel İstanbul’ Avrupa’da. Bir şey yapıyordum yani. Çok teşekkür ederim. Siz benim ölümsüzlüğümsünüz” diye konuştu.