Tokatlı gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan için türkü besteledi

Tokat’ta toplumsal değerleri söyledikleri türkülerle hatırlatmaya çalışan gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de ’Cumhur Reisim’ adında bir türkü besteledi.

Geleneksel halk müziğinin ve türkülerin incelikleri, güzelliklerini ve faydalı yönlerini topluma aktarabilmek amacıyla sosyoloji öğretmenlerinin önderliğinde sahne almaya başlayan Tokatlı 6 genç, aralarında söz ve müziği kendilerine ait olan 3 türkünün de bulunduğu repertuvarlarıyla sahne almaya başladı. Tokat Belediyesi’nin tahsis ettiği sahne otobüsü ile Tokat ve ilçelerinde sahne almaya başlayan gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de bir Türkü besteledi. ’Seninleyiz, sonsuza dek beraberiz, Ayrılmak, yıkılmak nedir bilmeyiz. Sevgimizin muhteşem eseri; Reis! Saygımızın müstesna rehberi; Reis! Gönlümüzün baş tacısın sen Reis!’ dizelerinden oluşan besteleriyle ilk kez Tokat Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alan gençler, vatandaşlardan da tam not aldı.

Projenin esas amacının toplumsal değerlerin türküler yoluyla vurgulanması olduğuna dikkat çeken projenin koordinatörlüğünü yapan Sosyolog Cemil Arslan, "3 tane orijinal parçamız var. Sözleri ve müziği bize ait. Daha önceden söylenmiş ve çalınmış parçalar da var. Biz bu parçaların sayısını 10’a çıkartıp gençlerimize bir albüm yapmayı düşünüyoruz. Bu Türkiye’de de ilk olacak inşallah. Bu alanda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu an 3 tane parçamızı tamamladık, hem sözleri, hem bestesi bize ait. İnşallah bunu da genişleterek bütün ülkemize yaymak istiyoruz. Cumhur Reisim diye bir parça yazdık. Cumhurbaşkanımız en önemli toplumsal değerlerimizden birisi olduğu için, Cumhurbaşkanımıza da bir parça yazmayı ve bestelemeyi tercih ettik. Cumhurbaşkanımızla da görüşmek arzusundayız. Bu parçayı kendisine de canlı olarak çalmayı ve söylemeyi umut ediyoruz" dedi.

Sahne alan gençlerden İrem İnci söyledikleri türkülerle insanlara sevgi, saygı ve hoşgörüyü anlatıyor olmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi. Gençlerin performansını izleyen vatandaşlardan Songül Aydın da etkinlikte emeği olan herkese teşekkür ederek, Tokatlıların projede yer alan gençleri desteklemesi gerektiğini ifade etti.