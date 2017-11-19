Trabzon’da Türk-Gürcü İlişkileri Sempozyumu düzenlenecek

Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin (KTÜ) işbirliği ile 23-24 Kasım 2017 tarihleri arasında Trabzon’da Uluslararası Türk-Gürcü İlişkileri Sempozyumu düzenlenecek.

Sempozyum hakkında bilgi veren sempozyum düzenleme kurulu üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, “Türk Tarih Kurumu, Samtskhe-Javakheti Devlet Üniversitesi ve Kafkasya Üniversiteler Birliği öncülüğünde 21-24 Nisan 2016 tarihleri arasında Gürcistan’ın Akhaltsikhe ’Türk-Gürcü İlişkileri: Tarih ve Çağdaşlık’ konulu çalıştay yapılmıştı. İlk kez Türk ve Gürcü bilim adamları bir masa etrafında bir araya gelerek iki toplumun tarihi meselelerini konuşmuşlardı. Bu çalıştayda, benzer bir toplantının 2017’de Türkiye’de yapılarak bilimsel ilişkilerin devam ettirilmesi kararlaştırılmıştı. Bu karar doğrultusunda Türk Tarih Kurumunun desteği ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 23-24 Kasım 2017 tarihleri arasında Uluslararası Türk-Gürcü İlişkileri Sempozyumu düzenlenecektir" dedi.

Sempozyumun, Türk ve Gürcü tarihçilerin birbirlerinin kaynaklarını öğrenmesi için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Tellioğlu " ’Türk-Gürcü İlişkilerinin Kaynakları’ başlığıyla tematik olarak planlanan bu sempozyumla Gürcüce kaynaklar Türk tarafına, Türkçe kaynaklar da Gürcülere tanıtılacaktır. Böylece hem tarih yazımına katkıda bulunmak, hem de tarafların birbiri hakkındaki birikimlerini öğrenerek daha iyi tanımalarına fırsat sağlanması hedeflenmektedir. Sempozyuma Gürcistan’dan üst düzey katılım olacak. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan’ın da yer aldığı Türk heyetinde ise lisansüstü çalışmaları Türk-Gürcü ilişkileri konusunda olan bilim adamları yer almaktadır" ifadelerini kullandı.



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Öte yandan 23-24 Kasım 2017 tarihlerinde KTÜ Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan sempozyum halka açık olacak.