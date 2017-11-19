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KÜLTÜR SANAT:
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19 Kasım 2017 Pazar 11:26

Tur operatörleri Zerzevan Kalesini gezdi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Diyarbakır Bölge Koordinatörlüğü tarafından kentte TÜRSAB’a bağlı turizm ve seyahat acentelerine yönelik kültür gezisi düzenlendi.TÜRSAB Diyarbakır Bölge Koordinatörlüğü tarafından organize...

Tur operatörleri Zerzevan Kalesini gezdi
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Diyarbakır Bölge Koordinatörlüğü tarafından kentte TÜRSAB’a bağlı turizm ve seyahat acentelerine yönelik kültür gezisi düzenlendi.

TÜRSAB Diyarbakır Bölge Koordinatörlüğü tarafından organize edilen gezi öncesi turizm ve seyahat acenteleri ile kahvaltıda bir araya gelindi. TÜRSAB Bölge Koordinatörü Mehmet Akyıl, TÜRSAB Yönetim Kurulu üyeleri ve acente sahipleri daha sonra tarihi Zerzevan Kalesini gezdi. Dicle Üniversitesi (DÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Akyıl ve tur operatörlerine, Zerzevan kalesi ve kalede devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“İlimize turist çekmeliyiz”

TÜRSAB Bölge Koordinatörü Mehmet Akyıl, TÜRSAB olarak Diyarbakır’daki turizm ve seyahat acentelerine yönelik kültür gezilerini sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, ”Bu gezi ve bilgilendirmelerdeki asıl amaç kendi kültür ve tarihimizi daha yakından görüp anlamaktır. İlimize düzenlenecek turlarda yerli ve yabancı turistlerimizin her zaman ilimize çekmeyi hedeflemekteyiz” dedi.

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