Turizmin yükselen kenti, Eskişehir

Ülke turizminin son yıllarındaki yükselen değerlerinden Eskişehir’de son dönemlerde atılan turizm adımları kente artı bir değer kattı.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinin ilk turda tamamlanması, en çok turizmcileri rahatlattı. Seçim dolayısıyla tatil planlarını erteleyen vatandaşlar, seçimin ardından acentelere giderek tatil için rezervasyonlarını yaptırdı. Bu kapsamda Eskişehir de en çok turist çeken iller arasında yer almaya devam etti. Son zamanlarda gerek sivil toplum kuruluşları gerekse belediyelerce yapılan turizm yatırımları, vatandaşları kente çekti. Eskişehir’in ağırladığı turist sayısı her geçen gün artarken, ağırlıklı olarak şehir merkezinde bulunan turistik mekanlarda zaman geçiren yerli turistler, kentten son derece memnun ayrılıyor. Atılan adımlar sonrasında kentteki otel ve pansiyonlarda özellikle hafta sonlarında kalacak yer dahi bulunamıyor.

"Eskişehir turizmde önemli bir konuma sahip"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 222 Turizm Seyahat Acentası Kültür Turları Sorumlusu Fatih Çetin, Eskişehir’in konumu gereği de ilgi çektiğini belirtti. Kente diğer şehirlerden ulaşımda sıkıntıların yaşanmadığını aktaran Çetin, “Tatil tercihini ülke içinden yana kullanan vatandaşların en çok tercih ettiği şehirler arasında Eskişehir önemli bir konuma sahip. Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri içerisinde barındırdığı için son zamanlarda oldukça ilgi gören Eskişehir yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. Belediyelerce yapılan festivaller pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Bu yıl da Eskişehir turizm bakımından ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Yeri geliyor ne araç ne de kalınacak yer bulunuyor. Bölge çok hareketlendi bu konuda. Şehre bir kere gelen turist yeniden gelerek ilgisini açıkça belli ediyor. Eskişehir otantik ve tarih kokan bir kent. Bu yüzden insanlar buraya gelince oldukça memnun kalıyorlar. Bu da şehri tercih etmelerindeki en büyük etmen oluyor” açıklamalarında bulundu.

"Gelen turist gidenden artık daha fazla"

Turizm konusunda herkesin birer adım attığını da ifade eden Fatih Çetin, “Eskişehir son zamanlarda turizmde ciddi bir ivme yakaladı. Kente gelen yerli turist sayısının, şehir dışına çıkanların sayından daha fazla. İlk başlarda günübirlik turlarımız daha çoktu fakat şu an talep yoğunluğundan ötürü 2-3 gece olan turlarımız oldukça rağbet görüyor. İnsanlar ciddi anlamda Eskişehir’i görüyor, seviyor ve tavsiye ediyor. Gelenler de Eskişehirlilerin misafirperverliğinden dolayı oldukça memnun ayrılıyor ve mutlaka bir başkasına tavsiye ediyor. Bu algıyı daha da yukarılara çekmemiz gerekiyor” dedi.