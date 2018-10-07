Türk Dünyası 3. Belgesel Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. 8 ülke ve 28 Türk bölgesinden 140 eserin yarıştığı festivalde Türkiye ve Özbekistan birincilik ödüllerini kazandı.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) tarafından Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ ve 11 üniversitenin destekleri ile bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Türk Dünyası Belgesel Filim Festivali’ne Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarından 140 belgesel katıldı. 6 Ekim’de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ordinaryüs Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda düzenlenen gala ve ödül töreninde finale kalan eserlerin sahiplerine ödülleri takdim edildi. Sergi açılışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra açılış konuşması yapan TDGF Başkanı Menderes Demir, “Türk dünyası geniş bir coğrafyaya, engin bir kültüre sahip olan bir ailedir. Bu ailenin öz ve kök değerlerini belgesel marifetiyle ve belgeselci gözüyle öncelikle kendi akrabalarımıza, sonra da dünyaya aktarmak maksadıyla Türk kültürü ve Türk’ün dünyaya bakış açısı konulu belgesel film festivalini düzenliyoruz’’ dedi.

"Türk Kültürü ve Türk’ün Dünyaya Bakış Açısı" konulu belgesel film yarışmalarına 140 yönetmen kendi branşlarında yarışmacı olarak katıldı. Türk dünyasının farklı ülkelerinden yarışma için özel olarak gelen jüriler tarafından yarışmanın ilk turu sonrasında 12 profesyonel ve 12 öğrenci yarışmacı finale kaldı.

Profesyonelde Özbekistan, öğrencide Türkiye birinci oldu

Profesyonel yönetmenler tarafından finale kalan filmler arasından Özbekistan’dan yarışmaya katılan ve yönetmenliğini Ali Hamrayev’in yaptığı "Seni Unutmadım" filmi birincilik kazandı. Profesyonel kategoride ikincilik ödülünü Irak’tan Didem Şahin’in yönettiği "Men Türkmenem Men Begem" filmi alırken, üçüncülük ödülünü ise Türkiye’den yönetmen Kaan Atilla Taşkın "Karadeniz’in Yalnız Nineleri" filmi ile kazandı.

Öğrenci kategorisinde birinciliği Türkiye’den yönetmenliğini Batuhan Kurt’un yaptığı "Kurbağa Avcıları" filmi alırken, ikincilik ödülünü "Saksak: Bir Tütün Belgeseli" filmi ile Turan Kubulay aldı. Aynı kategoride üçüncülük ödülü ise Kırgızistan’dan yarışmaya "Kadın Dünyası" filmiyle katılan Cibek Abdullabaeva’nın oldu.

Jüri özel ödülleri de gecede sahiplerini buldu. Türk Konseyi İpekyolu Özel Ödülü’nü "Sen Adam mısın"’ filmiyle Alihan Erbaş ve Harun Köybaşı alırken, Türk Kültürü ve Jüri Özel Ödülü "1916 Milli Mücadelesi" filmiyle Kırgızistan’dan yarışmaya katılan Tilek Murataliev’e, Türk Dünyası Cengiz Aytmatov Özel Ödülü ise "2 Dil1 Armoni" ile Azerbaycanlı yönetmen Najiba Abbasova’ya verildi. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Yaşam Boyun Onur Ödülü’ne ise sevilen aktör Serdar Gökhan layık görüldü.

Gecede sergilenen Türk Dünyası Kıyafetleri Defilesi de büyük ilgi gördü. Tür dünyasında kullanılan geleneksel 40’tan fazla kıyafet büyük alkış aldı. Gecede Kırgız ve Kazak dillerinde söylenen şarkılar katılımcılara keyifli anlar yaşattı.