KÜLTÜR SANAT:
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26 Nisan 2018 Perşembe 09:48

Türkiye bu sergide bir araya geldi

İlk kez düzenlenen ve ülkedeki giyim kültürünü yansıtan Kırıkkale’deki sergiye, 81 ildeki anaokulları oluşturdukları yöresel kıyafetler gönderdi.

Türkiye bu sergide bir araya geldi
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İlk kez düzenlenen ve ülkedeki giyim kültürünü yansıtan Kırıkkale’deki sergiye, 81 ildeki anaokulları oluşturdukları yöresel kıyafetler gönderdi.

Türkiye’nin bütün vilayetlerinden gelen yöresel kıyafetler, Kırıkkale’de oluşturulan sergide buluştu. Sanatseverler, ilk kez düzenlenen sergiyle Kırıkkale Kültür Merkezi Sergi Salonu’na gelerek kültürel çeşitliliği ve renkliliği görebilirler. Kırıkkale Vilayetler Birliği Gülümse Anaokulu öncülüğünde başlayan proje kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı’nın da desteğiyle tüm anaokullarının hazırladığı yöresel kıyafetlerden oluşan sergide, birbirinden farklı ve özenle işlenmiş kıyafetler, karton maketlere giydirilerek sergileniyor.

Hazırlanan bu sergi hakkında konuşan Kırıkkale Vilayetler Birliği Gülümse Anaokulu Müdürü Derya Nazik, “Kıyafetleri, herkesin yöresel kıyafetlerini Türkiye çapında bütün illerimize ulaşarak Kırıkkale’de Türkiye’nin buluşmasını sağlamak amacıyla yaptık. Herkeste sağ olsunlar, bütün illerimizdeki okullarımızda katıldı. Her ili bir anaokulu temsil etti ve yöresel özel kumaşlarla hazırlanmış kıyafetlerini bize bebek kalıplarıyla birlikte kargoyla gönderdiler. Bir tanesi de Kırıkkale ilimizde biz kendimiz hazırladık. Yoğun ve yorucu bir çalışmaydı ama çok keyifli bir çalışmaydı. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunu içeren güzel yurdumuzun insanlarının gönül dolusu emekleri geldi buraya. Gelen ziyaretçilerimiz, burada memleket hasreti de gideriyorlar. Örneğin Erzurumlu bir ziyaretçi geldi, ‘Erzurum’la birebir inanamıyorum’ dedi, aynı şekilde Adanalı bir ziyaretçimiz de aynı kelimeleri kullandı. Birebir örtüşen kumaşlarıyla dahi olmak üzere özenerek hazırlanmıştır kıyafetlerimiz” dedi.

Nazik, serginin oluşturulmasında ve eğitime verdiği katkıları sebebiyle Kırıkkale Belediyesi Başkanı Mehmet Saygılı’ya teşekkür etti. Sergi iki gün daha Kırıkkale Kültür Merkezi’nde sergilenmeye devam edecek.
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