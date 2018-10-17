KÜLTÜR SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 16:51

Türkiye’nin ilk mikro minyatür sergi alanı Kuşadası’nda açıldı

Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sergi Alanı ve Sanat Merkezi kapılarını açtı. Dünyanın üç mikro heykeltıraşından birisi olarak kabul edilen Necati Korkmaz’ın sadece mikroskop ve büyüteçler aracılığıyla görülebilen...

Türkiye'nin ilk mikro minyatür sergi alanı Kuşadası'nda açıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sergi Alanı ve Sanat Merkezi kapılarını açtı. Dünyanın üç mikro heykeltıraşından birisi olarak kabul edilen Necati Korkmaz’ın sadece mikroskop ve büyüteçler aracılığıyla görülebilen eserlerinin sergilendiği merkez, Türkiye’nin ilk mikro minyatür sergi alanı olma özelliğini taşıyor.

Kuşadası Kale Kapısı üstünde yer alan Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sergi Alanı ve Sanat Merkezi’nin açılışına Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Belediye Başkan Yardımcıları Ayşe Şerifoğlu, Tufan Asrav, Yusuf Atak, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreninde konuşan mikro heykeltıraş Necati Kormaz, kendi eserlerinin yer aldığı sergi alanının Kuşadası’nın kültür sanat yaşamına ve turizmine katkı sağlayacağını belirterek, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’ya kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Kuşadası Belediyesinin sanat ve sanatçı dostu olduğunu belirten Korkmaz, tüm Kuşadalıları sergi alanını görmeye davet etti.

Belediye Başkanı Kayalı ise Necati Kormaz’ın eserlerini büyük bir ustalık ve özveriyle hazırladığını belirterek, “Kale Kapısı olarak adlandırdığımız bu alanı Anıtlar Kurulundan tahsis ettiğimizde yapıyı tarihi dokusuna yakışır bir amaçla faaliyete sokmak istemiştik. Necati Korkmaz’ın eserleri bu alana büyük renk kattı. Bu eserler dünyada eşi benzeri nadir bulunan eserler. Herkesin görmesi gerekiyor” dedi.

Kuşadası Kale Kapısı’nın üst katında yer alan sergi alanı ve sanat merkezinde Korkmaz’ın 40 eseri sürekli olarak sergilenecek. Korkmaz, yılın belirli dönemlerinde sergi alanında canlı performans da sergileyecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku