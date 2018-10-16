KÜLTÜR SANAT:
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16 Ekim 2018 Salı 12:44

Türkler günde 1 dakika kitap okuyor, 6 saat TV izliyor

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Türkiye’nin okuma alışkanlığında dünyada 86. sırada bulunduğunu belirterek, “Türkiye’de günde ortalama 1 dakika kitap okunurken 6 saat TV izleniyor” dedi.ODÜ rektörü Prof....

Türkler günde 1 dakika kitap okuyor, 6 saat TV izliyor
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Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Türkiye’nin okuma alışkanlığında dünyada 86. sırada bulunduğunu belirterek, “Türkiye’de günde ortalama 1 dakika kitap okunurken 6 saat TV izleniyor” dedi.

ODÜ rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, dünyada ve Türkiye’deki kitap okuma oranları hakkında bilgi verdi. Rektör Yarılgaç, ortaya çıkan verilerin çocuklara ve gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasına büyük ehemmiyet verilmesi gerektiğini açık bir şekilde ortaya koyduğunu kaydetti.

Rektör Yarılgaç, “Kitap okumaya çok az değer verdiğimizi gösteren araştırma verilerine göre ülkemizde nüfusun binde 1’i kitap okumakta ve kişi başına ortalama olarak 8,4 kitap düşmektedir. Günde ortalama olarak kitap okumaya 1 dakika, televizyona 6 saat, internete ise 3 saat ayırdığımızı belirten bir araştırmaya göre en fazla kitap okuyan ülkelerin başında yüzde 21 oranıyla İngiltere ve Fransa var. Bunu Japonya yüzde 14, Amerika yüzde 12 ve İspanya yüzde 9 ile izliyor. Türkiye, yüzde 0,1 okuma oranıyla son sıralarda yer alıyor. Okuma alışkanlığında dünyada 86. Sıradayız” diye konuştu.
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