KÜLTÜR SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 09:52

Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali başladı

Bu yıl 28. si düzenlenen Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali, Akçaabat Belediyesi önünde düzenlenen ‘Sinan Tütenk Resim Sergisi’ ile başladı.Yurt içinden ve yurt dışından gelen grupların hazır bulunduğu açılış...

Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bu yıl 28. si düzenlenen Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali, Akçaabat Belediyesi önünde düzenlenen ‘Sinan Tütenk Resim Sergisi’ ile başladı.

Yurt içinden ve yurt dışından gelen grupların hazır bulunduğu açılış törenine, Akçaabat Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Belediye Başkan Yardımcıları Osman Parlayan ve Osman Nuri Ekim, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalin açılış programında konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, “ 28. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Hal Oyunları Festivali’ne olan bu yoğun katılımla, Akçaabat adeta şahlanıyor. Festivalimiz dört gün boyunca devam edecektir. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. “ dedi.

Akçaabat Kaymakamı Dr. Soner Şenel ise “Festival için şehrimize gelen halk oyunları gruplar bizler için birer kültür elçisidir. Burada festival boyunca dolu dolu günler geçireceğimize inanıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ‘Sinan Tütenk Resim Sergisi’ Akçaabat Belediyesi önündeki karma fotoğraf sergisi ve Hamam Çimeni Çarşısı Belediye Müze Sergi Salonundaki Karma Resim Sergisi gezildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımının verdiği konser katılımcıları coştururken Akçaabat’ın tarihi köy düğünleri canlandırmasındaki damat tıraşı izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku