KÜLTÜR SANAT:
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11 Ekim 2018 Perşembe 13:53

Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı 5. kez kapılarını açtı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde kapılarını 5’inci kez kitapseverlere açtı.

Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı 5. kez kapılarını açtı
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde kapılarını 5’inci kez kitapseverlere açtı.

234 yayın eviyle 247 ve yazarın yer aldığı 5. Kahramanmaraş Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, 11-21 Ekim tarihleri arasında kitapseverleri ağırlayacak.

Fuarın açılışında konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, kitapların insan hayatındaki önemine dikkat çekti. Erkoç, “İlme giden yol bu kitap fuarından geçmektedir. Kitap zihnin ve gönlün ihtiyaçlarını en kestirme yoldan karşılayan kıymetli bir hazinedir. İnsan oğlu okumadan ne kendisini nede medeniyetini geliştiremez. İlk emri ‘Oku’ olan bir dine mensup insanların kitaptan uzak olması asla düşünülemez. Bizim medeniyetimiz kitap ve söz medeniyetidir. Edeple buluşan sözümüz edebiyat olmuştur. Estetikle buluşan sanatımız fazilet olmuş ve tarihe görkemli bir medeniyet armağan etmişiz. Maraş ise, kahramanlığın yanı sıra tarihin her döneminde bu medeniyete kültür, sanat ve edebiyat alanında önemli katkılar sunmuştur" dedi.

Ardından Rasim Özdenören, TBMM İç İşleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan birer selamlama konuşması yaptılar.

Daha sonra protokol ve katılımcılar hep birlikte açılış kurdelesini keserek, fuarda yer alan stantları tek tek ziyaret ettiler.
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