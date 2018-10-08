UNESCO listesine giren Harput’a sonbaharda bile ilgi azalmadı

Elazığ’da açık hava müzesini andıran kale ve Pisa kulesinden bile eğri olan minaresi bulunan Ulucami ile birlikte bir çok tarihi yapıyı barından Harput Mahallesi, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine girmesiyle yerli ve yabancı turistlerin...

Elazığ’da açık hava müzesini andıran kale ve Pisa kulesinden bile eğri olan minaresi bulunan Ulucami ile birlikte bir çok tarihi yapıyı barından Harput Mahallesi, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine girmesiyle yerli ve yabancı turistlerin ziyaretçi akınına uğruyor.

Elazığ’ın binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasının yer aldığı Harput Mahallesinde sonbaharın gelmesine rağmen yerli ve yabancı turistlerin ilgisi azalmadı. Elazığ Belediyesinin çalışmasıyla UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine kabul edilen Harput’a, İzmir, Bursa, Antalya, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler başta olmak üzere bir çok kentten gelen yerli turist ilgi gösteriyor. Zaman zaman yabancı turistlerin de geldiği Harput’ta, kale ve Pisa kulesinden bile eğik olduğu tespit edilen eğri minareyi gezenler hayranlığını dile getiriyor.

Harput’a geldikleri için çok memnun olduklarını belirten Kemal Şendik, “Gerçekten burada büyük bir hazine yatıyor. Her tarafta ayrı bir hazine ayrı bir tarih var. Buranın daha çok ilgi ve turist alması lazım. Buraya gelen insanların burada en az 1 gün geçirmesi gerekiyor. Genelde biz Malatya’ya giderken burada 1-2 saat geçirebiliyoruz. Ancak Harput daha fazla ilgiyi hak ediyor“ dedi.

İzmir’den gelen ve Harput Kalesiyle, eğri minareden çok etkilendiğini dile getiren Sedat Güven, “Elazığ’ın gerçekten görülmesi gereken tarihi yerleri var. Başta Harput Kalesi olmak üzere bir çok yeri gördük. Harput Kalesi M.Ö. stratejik öneme sahip olduğu için ondan sonraki çağlarda da Osmanlı dönemine kadar hep varlığını korumuştur. Ayrıca Eğri Minareli Camii gördük o da Selçuklulardan kalma bir esermiş. Onu da beğendik. Elazığ’ın esnafı ilgiliydi. Elazığ’a özgü yemekler yedik. Esnafların ilgisi ve yemek lezzeti çok güzeldi“ şeklinde konuştu.

Antalya gelen Dursun Yüksel ise, “Geziden çok memnunum. Özellikle daha önceden Elazığ’a gelmeme karşın Harput Kalesini hiç görmemiştim. Kaleyi gördüm ve çok beğendim. Orada kazı çalışmaları da var onu da beğendim“ ifadelerini kullandı.