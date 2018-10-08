UNESCO’ya aday efsaneyi yaşatmak için tuz ektiler

Giresun Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Murat Akyol, Batlama Platformu Başkanı İbrahim İlyasoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve üyelerin üstün gayretleriyle gerçekleşen Çaldağ 6. Tuz Ekim Festivali muhteşem görüntülere sahne oldu.

UNESCO’nun ’Dünya Somut Olmayan Kültürel Listesi’ ne aday efsane Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Yavuzkemal Belediye Başkanı Abdullah Önal, siyasi parti temsilcileri, il genel meclisi üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve yöre halkının katılımıyla canlandırıldı. Efsanede yer aldığı gibi tuz ekildi denizde 2 bin metre yükseklikte bulunan Çaldağ’da kayığa binildi.

Festivalde açılış konuşmasını yapan Batlama Platformu Başkanı İbrahim İlyasoğlu, Tuz Ekim Festivali’ni Çaldağ’ın zirvesinde, 500 yıllık Çaldağ efsanelerini tanıtmak, gelecek nesillere aktarmak ve bölgemizde turizmin gelişmesini sağlamak için yaptıklarını söyledi. Festivale ilginin her geçen yıl arttığını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirten İlyasoğlu katılımcılara teşekkür etti.

Giresun Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Murat Akyol da büyük emek verdikleri festivalin görkemli geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu sene festival alanımıza 2 bin rakımda bulutlarla içiçe, Guinnes Rekorlar Kitabı’ na resmi başvurusu yapılmış, dünyada denizden en uzak Deniz Feneri’ni inşa etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Festivalimizin fenerimizin ve çeşmemizin yapılmasında desteklerini esirgemeyen tüm hemşerilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tamer Uzuner ise Giresun’un turizm değeri taşıyan birçok somut ve somut olmayan kültürel değerleri olduğunu ifade ederek bu değerlerin turizme kazandırılması adına son yıllarda önemli bir ivme yakaladıklarını ifade etti.

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu da yaptığı konuşmada efsaneler diyarı bir bölgede yaşadığımızı anımsatarak Tuz Ekim Festivali’nin içinde çok sayıda efsaneyi barındıran bir etkinlik olduğunu söyledi. Başkan Aksu “500 yıllık efsaneyi yaşatan dernek yöneticilerimizi kutluyorum. Giresun’ Kalesiyle, adasıyla, yaylalarıyla ve tarihi dokusuyla doğa harikası, ayrıcalıklı bir il. Ne var ki bu değerlerimizi tanıtım eksikliğimiz var. Dolayısıyla turizmin nimetlerinden gereği gibi yararlanamıyoruz. Tanıtımın yüksek seviyeye ulaşması ve Giresun’ un her yönüyle turizm kenti olması için hepimize görev düşüyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tuz ekimine geçildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar yaklaşık 50 kilo tuzu kazmayla ekti. Tuz ekiminin ardından 2 bin rakıma çıkartılan kayığa binildi ve yapılan deniz feneri gezildi. Festival mahalli sanatçı Ayşe Karaçam’ın sahne almasıyla müzik eğlence eşliğinde devam etti.

UNESCO’ya aday gösterilen efsaneye göre, köylüler 500 yıl önce bölgede yaşanan tuz sıkıntısını gidermek tuz ekimi yaparlar ve bir türlü başarılı olamayınca şehre inmeye karar verirler. Şehre inmek için de tepelere doğru yükselen sisi deniz sanırlar ve yaptıkları kayıkla bu sisin içerisine doğru dalar giderle ve hepsi perişan olur.