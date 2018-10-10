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10 Ekim 2018 Çarşamba 13:58

Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali başvurularında rekor kırdı

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğunca düzenlenen 5. Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali yoğun talep görerek başvuru rekoru kırdı.Kısa Film Festivali’nin şu ana kadar 100’ü aşkın ülkeden 3100’ün üzerinde başvuru...

Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali başvurularında rekor kırdı
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Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğunca düzenlenen 5. Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali yoğun talep görerek başvuru rekoru kırdı.

Kısa Film Festivali’nin şu ana kadar 100’ü aşkın ülkeden 3100’ün üzerinde başvuru alarak kısa film sahasında ulaşılması güç bir rekora imza attığı belirtildi.

Geçtiğimiz yıl başlayan ve yalnızca Türkiye’den değil tüm dünyada öncü konuma eriştiği kısa film festivali, ön elemeyi geçen tüm filmlere sembolik telif iletme kararını sürdürürken, bu yıl gösterime girmesi beklenen 100 filmin tamamına ödeme yapılacağı belirtildi. Gösterim sayılarıyla birlikte davetli, atölye, söyleşi, masterclass, retrospektif ve etkinlik mekanları sayılarında da büyüme gösteren festival, beş gün boyunca sinemanın merkezini Uşak’a taşıyacak. Ön eleme ve ana seçici kurul üyeleriyle programa yönelik ayrıntıların önümüzdeki günlerde açıklanacağı 5. Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’nin başvuruları devam ediyor.

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğunca düzenlenen festivalin başkanlığını Doç. Dr. Murat Sezgin sürdürürken Onur Keşaplı’nın yönetmenliğinde hazırlıklar devam ediyor. Bu sene uluslararası ölçeğe taşınan film festivali 10-14 Aralık tarihlerinde beşinci kez gerçekleşecek. Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali başvuruları 15 Ekim tarihine kadar kabul edilecek.
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