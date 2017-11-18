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KÜLTÜR SANAT:
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18 Kasım 2017 Cumartesi 11:45

Usta performanslarda sanat müziği ziyafeti

Küçükçekmece’de sahne alan TRT sanatçısı Bekir Ünlüataer, sanat müziğinin sevilen şarkılarıyla dinleyenleri mest etti.

Usta performanslarda sanat müziği ziyafeti
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Küçükçekmece’de sahne alan TRT sanatçısı Bekir Ünlüataer, sanat müziğinin sevilen şarkılarıyla dinleyenleri mest etti.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen “Burcu Karadağ ile Usta Performanslar” programının konuğu TRT sanatçısı Bekir Ünlüataer oldu. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programa Küçükçekmeceliler büyük ilgi gösterdi. Programa Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden de katıldı.

Müziğe doydular

Neyzen Burcu Karadağ’ın muhteşem ney performansı ve Bekir Ünlüataer’in sevilen sesiyle kulakların pasını sildiği programda, ikilinin icraları katılımcılardan tam not aldı. Müzik kariyerini de izleyenlerle paylaşan Bekir Ünlüataer, "Benziyor Şimdi Ömrüm, Kalamış’tan, Bakışından Süzülen, Bahtımın Yıldızı Sanmıştım Seni" gibi sanat müziğinin sevilen şarkılarını icra etti.

Program sonunda Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden konuklara teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

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