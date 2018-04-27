KÜLTÜR SANAT:
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27 Nisan 2018 Cuma 14:19

Veznikli: "Yarışmalar halk oyunlarının genetiğini bozdu"

Anadolu Folklor Vakfı Edirne Grup Başkanı Cengiz Veznikli, "Yarışmalardan dolayı folklorun ve halk oyunlarının genetiği bozuldu" dedi.

Veznikli: 'Yarışmalar halk oyunlarının genetiğini bozdu'
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Anadolu Folklor Vakfı Edirne Grup Başkanı Cengiz Veznikli, "Yarışmalardan dolayı folklorun ve halk oyunlarının genetiği bozuldu" dedi.

Başkan Cengiz Veznikli, "Şimdi öyle bir olaylar olmuş ki bu yarışmalar bütün kültürümüzü toz etmiş. Oyun figürünü kaybettirmiş. Dakika oldukça figürü kısaltmış. Yarışmalardan dolayı folklorun ve halk oyunlarının genetiği bozuldu. Dakika sıkıntısı var. Yarışmada 5 oyun isteniyor belli bir dakika içerisinde. Oyun içinde sözlü şarkılara yer verilmiyor süre sıkıntısından. Çocuklar, robot gibi oldu. Biz Anadolu Folklor Vakfı olarak hiçbir yarışmaya girmiyoruz" dedi.

"Folklor, oynanmaz"

53 yıldır halk oyunları içerisinde olduğunu belirten Veznikli, "Yüzlerce, binlerce dansçı yetiştirdik. Roman Halk Dansları gurubumuz var. Farklı farklı oyunlar sergiledik. Bölgenin oyunlarını sergiledik. Bir insanın doğumundan ölümüne kadar yaşadığı her şey folklor sözcüğü içine girer. Folklor oynanmaz, yaşanır. ’Ben dans ettim, halk oyunları oynadım’ denir. Folklor, oynanmaz" şeklinde konuştu.

"Anadolu Folklor Vakfı Türkiye’de tek”

3 Ekim 1981 yılından beri Anadolu Folklor Vakfı kurucusu olduğunu kaydeden Cengiz Veznikli, "Vakfımızın genel merkezi Ankara’da. Edirne’den vakfımızın grup başkanlığını yürütmekteyim. Anadolu Folklor Vakfı Türkiye’de kurulan halk oyunları dalında ilk ve tek vakıftır. Kanunlara göre halk oyunları dalında kurulacak ikinci vakıf mümkün değildir” ifadelerini kullandı.
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