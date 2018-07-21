Yabancı sanatçılar, Trabzon’u resimleyecek

Bu yıl 9. düzenlenen Femin-Art Kadın Sanatçıları buluşması Trabzon’da düzenlenen etkinlikle başladı. Etkinliğe katılan 26 ülkenin sanatçıları bölgeyi gezdikten sonra izlenimlerini resimleyecekler.

Etkinlik kapsamında Trabzon Hamamizade İhsan Bey Sanat Galerisinde 20 ülkeden gelen sanatçılar çalışmalarını sergilerken, Kazak sanatçı Selma Agat’da söylediği parçalarla etkinliğe renk kattı. Etkinliğe Trabzon Valisi Yücel Yavuz’un eşi Şengül Yavuz, Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, sanatçılar ve davetliler katıldı. Burada bir konuşma yapan Femin-Art Kadın Sanatçıları Derneği Genel Başkanı Şükran Üst, sanatın önemine vurgu yaparak, 2007 yılında kurulan derneğin 2008 yılında Uluslararası faaliyetlerini sürdürmeye başladığını söyledi.

Üst, etkinliğe katılacak misafirlerin bölgeyi gezdikten sonra izlenimlerini resimleyeceklerini belirterek, “26 ülkeden hepsi gelemedi bir kısmı yolda. Şu an burada 20 ülkeden sanatçı var. Bugün açılışını yaptık misafirlerimiz Sümela, Uzungöl, Ayder’i gezecek. Daha sonra 3 gün Beypınarı yaylasında konaklayıp dünyanın gözünde Trabzon’u resimleyecekler. Burada Arnavutluk, Bulgaristan, Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, İran, Irak, Suriye, Filistin, Tunus, Ürdün, İsrail, Bahreyn, Rusya’dan gelen sanatçılarımız var. Çok mutlular gelmeyi onlar çok istedi. Zaten 30 ülkede temsilciliğimiz var. Bu sene yeni gelen çok sanatçı var” dedi.

Üst, derneğin 2008 yılından itibaren uluslararası faaliyetlerini sürdürmeye sağladığını kaydederek, “Ocak 2007 yılında kurulan Feminart Uluslararası Kadın Sanatçıları Derneği 2008 yılından itibaren Uluslararası faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. Genel merkezi Trabzon olmak üzere Türkiye’de 10 şubesi, Tiflis, Ural Üniversiteleri ile birlikte 30 ülkede temsilcilikleri bulunmaktadır. Feminart ulusal ve uluslararası alanda bir çok sosyal sorumluluk projesine de imza atmıştır. Kadına şiddete yönelik şiddete farkındalık oluşturmak için 30 ülkede eş zamanlı olarak şiddete fırça atıyoruz etkinliğini gerçekleştirmiştir. Dünyada ilkleri yapan femin art 28 ülke kadınıyla cezaevindeki kadınların hayalini hayalini resimledi. Ayrıca mahkum kadınlarıyla birlikte, zorunlu kalan çocukların oyun alanlarını yine 25 ülke sanatçısı ile resimlemiştir. 15 okul ve şehrin üst geçitlerinde ve düğün salonlarında duvarlara resimler yapmış, Şehrin ilçe ve yaylalarına giderek sanatı halkın içine taşımayı bölgemizi tanımayı amaç edinmiştir. Bu faaliyetlerle de ülkemiz ve dünya genelinde ses getiren etkinliklere imza atarak yerel, ulusal ve uluslararası basında kendinden söz ettirmeye devam etmektedir. 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Sanatçı buluşmasında 26 ülkeden 50 sanatçı Trabzon’da bir araya gelecek” diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da, Trabzon’un bir kültür şehri olduğuna dikkat çekerek, “Trabzon 4 bin yıllık tarihe sahip olan şehirlerimizden bir tanesi. Trabzon bir kültür ve sanat şehri. En fazla sanatçının metrekaresine düşmüş olduğu yerlerden bir tanesi. Trabzon bir kültür ve sanat şehri. Dolayısıyla metrekaresine en fazla sanatçı düşen bir şehrin sanatla olan diyaloğu, bağı, doğal olarak bu şekilde geniş olmak durumunda ve bunu da gerçekleştiriyor ve yaşatmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu da, “İnşallah burada bulunduğunuz süre zarfından hem dostluklarınızı daha fazlasıyla pekiştirecek hem de bölgemizin güzelliklerini sanat gözüyle görmüş olacaksınız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kazak sanatçı Selma Agat, söylediği parçalarla katılımcıları keyifli anlar yaşatırken daha sonra sergi gezildi.