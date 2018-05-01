Yargıtay üyeleri Mardin’i gezdi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay üyeleri ve eşleri, Mardin’i gezdi. Başsavcı Akarca, kenti beklentilerinin çok ötesinde daha bakımlı ve gelişmiş, sihirli bir el değmiş gibi gördüklerini belirtti.Yargıtay Cumhuriyet...

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay üyeleri ve eşleri, Mardin’i gezdi. Başsavcı Akarca, kenti beklentilerinin çok ötesinde daha bakımlı ve gelişmiş, sihirli bir el değmiş gibi gördüklerini belirtti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Başsavcı Vekili Halil Adıgüzel, Genel Sekreter Yusuf Ziyaattin Cenik ile Yargıtay üyeleri ve eşleri, Mardin’e geldi. Kentin tarihi mekanlarını ziyaret eden heyet, Yeşilli ilçesinde düzenlenen programa katıldı. Programa, AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Vali Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Hasan Onar da katıldı.

“Birlikteliğimizi kıskanıyorlar”

Programda konuşan Yeşilli Belediye Başkanı Hayretin Demir, Mardin’in kardeşlik ve dostluk şehri olduğunu belirterek, “Mezopotamya ovasını görmeye geldiniz, iyi ki geldiniz ve Mardin’e onur verdiniz. Batıda endişesi olan kardeşlerimiz için referans oldunuz. Birileri bu birlikteliğimizi kıskanıyor. Birileri bizi bölmeye çalışıyor, bölünmeyeceğiz. Adem ve Havva’dan beri kardeşiz. Bizi bölmek isteyenlerin ayak oyunlarını biliyoruz. DEAŞ’ın kim olduğunu, PKK’nın alçak olduğunu, FETÖ’nün ne hain olduğunu biliyoruz. Güneydoğunun birlik beraberliği, Türkiye’nin birlik beraberliği, Türkiye’nin birlik beraberliği de dünyanın barışı demek” dedi.

“Kenti beklediğimizin çok ötesinde gördük”

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ise Yargıtay’ın 150’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde kente geldiklerini anlatarak, “Memleketimizin cennet köşelerinden, tarihin, kültürün, turizmin ve hoşgörünün başkenti olan Mardin’de bulunmaktan, Mardin halkının bu sıcak misafirperverliğini görmekten büyük mutluluk duyduk. Mardin’imizin tarihi zenginliğini gördük. Çok kültürlü bütün medeniyetlerin harman olduğu burayı gezdik gördük. Bizim beklediğimizin de çok ötesinde daha bakımlı ve gelişmiş, bir sihirli elin de değdiğini görüyoruz. Mardin’den iyi izlenimlerle ayrılacağız. Mardin’e gelerek aslında Yargıtay’ımızın buraya verdiği destekle herkesin buraya güvenle gelebileceğini, Mardin’de huzurun bulunduğu mesajını güçlü bir şekilde halkımıza vermiş olduk” diye konuştu.