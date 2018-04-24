Yazar Cengiz Aytmatov doğumunun 90’ıncı yılında anıldı

Ünlü yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun 90’ıncı yılında oğlu Askar Aytmatov’un da katılımıyla Bolu’da düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Bolu’da, Anadolu Mektebi’nin öncülüğünde ünlü yazar Cengiz Aytamatov’un doğumunun 90’ıncı yılı dolayısıyla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kongre Merkezi’nde ’Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov’ etkinliği gerçekleştirildi. Üniversitede 3 gün boyunca sürecek olan ve içerisinde panel, tiyatro, resim sergisi, konser ve yazar-öğrenci buluşmasının olacağı etkinliğe, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Alişarlı, Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi İbrahim Dzhunusov, Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Türksoy Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov, öğrenciler ve yazarlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, "Burada 30’a yakın şehirde 2 binin üzerinde Cengiz Aytmatov okuyan öğrencilerimiz 2 şehrimizde 27 oturumda 110 kadar öğrenci Aytmatov’u anlatacaklar. Aytmatov yılında ne yaparsak Aytmatov bundan mutlu olur diye araştırsaydık, ortaya çıkacak en önemli sonuçlardan bir tanesi gençlere Aytmatov’u okutmak olurdu. Anadolu Mektebi gençlere sadece Aytmatov’u okutmadı, tüm eserlerini okuttu. Hakkında yazılmış eserleri okuttu ve bu öğrenciler Cengiz Aytmatov hakkında konular seçip hazırlık yaptılar. Bugün Bolu’da başlayacak programda anladıkları Aytmatov’u anlatacaklar" dedi.

Aytmatov’un eserlerini okuyan ve etkinlikte Aytmatov’u anlatacak olan Özbekistanlı Gulina Yusupova, Kırgızistanlı Keremet Toktobaeva ve Hindistanlı Maroaf Alam, Cengiz Aytmatov’un hayatlarında etkisi olduğunu söyledi. Ardından söz alan Bolu Valisi Aydın Baruş ise, "Bu etkinliğin Bolu ve ülkemizin kültür dünyasına çok önemli değerler katacağına inanıyorum. Yine bu programın, yeni nesillerimizin bizim engin kültürümüzün değerleri ile tanışmasını sağlayacağına ve geleceğe yönelik adımlarını daha sağlıklı atarak medeniyetimizin ne kadar köklü bir medeniyet olduğu bilincine varacaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise, "Türk dünyası yavaş yavaş kendisi keşfediyor ve Türk dünyası kendi değerlerine sahip çıkıyor. Bu yıl Cengiz Aytmatov yılı ilan edildi. Dolayısıyla Türk dünyasının yetiştirdiği kültürel büyükleri anma, algılama, anlama ve sahiplenme yılı olarak adlandırmak lazım" ifadelerini kullandı.