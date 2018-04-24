KÜLTÜR SANAT:
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24 Nisan 2018 Salı 13:43

Yüzlerce yıllık kanaviçeler gelecek nesillere aktarılacak

Köylü kadınların atalarından emanet olan yüzlerce yıllık el işi kanaviçeleri, Yenice Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen kurs ile sandıktan çıkarak tekrar gün yüzüne çıktılar. Kadınlar atalarından aldıkları bu kültürel mirası...

Yüzlerce yıllık kanaviçeler gelecek nesillere aktarılacak
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Köylü kadınların atalarından emanet olan yüzlerce yıllık el işi kanaviçeleri, Yenice Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen kurs ile sandıktan çıkarak tekrar gün yüzüne çıktılar. Kadınlar atalarından aldıkları bu kültürel mirası tekrar işleyerek gün yüzüne çıkardılar.

Çanakkale’nin Yenice İlçesi Kalkım Beldesi Akçakoyun Köyünde Yenice Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kursta köylü kadınlara atalarından miras, yıllardır sandıklarında özenle sakladıkları danteller, kanaviçeler ve el işleri tekrar işlenerek yatak örtüsü, masa örtüsü, pike takımı olarak gün yüzüne gelecek nesillerin çeyizlerine dönüştü. Yaklaşık 6 aydır devam eden kurslara katılan köy kadınları atalarının mirasını gelecek nesillere modern bir çizgi ile aktarmanın mutluluğunu yaşadılar.

Kursun yıl sonu sergisinde yaptıkları çalışmaları gözler önüne seren kadınlar bu tip kursların devam etmesini istediler. Kurs Usta Öğreticisi A. Filiz Elmas ise “Kadınlarımızın annelerinden, hatta anneannelerinden, ninelerinden kalan ve sandıklarda unutulmaya yüz tutmuş el işlerini, kanaviçeleri tekrar işleyerek onlardan yatak örtüleri, çeyiz takımları, pike takımları yapıyoruz. Böylelikle ata yadigarlarını gelecek nesillere en güzel şekilde aktarıyoruz” dedi.

Sergi açılışına katılan Yenice Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nurol Demiroğlu da düzenledikleri kurslar ile başta kırsal bölgeler olmak üzere bölgenin zengin kültür hayatına sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarılmasında yardımcı olmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade ederek verdikleri eğitimler ile kadınların hem üretime katkı sağlamalarını hem de geçmiş ile gelecek arasında köprü kurmalarına yardımcı olmak istediklerini ifade ederek kursa katılan kadınlara ve kurs usta öğreticisi A. Filiz Elmas’a teşekkür etti.
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