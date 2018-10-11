Zeytinburnu dünyanın en büyük fuarında

Zeytinburnu Belediyesi 115 eserle dünyanın en büyük kitap fuarı olan Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı’na katıldı.

Dünyanın en büyük kitap fuarı olan uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı 70. kez kitapseverleri bir araya getirdi.

Dünyanın 110 ülkesinden 7 bin 500 firmanın katıldığı fuara İstanbul Zeytinburnu Belediyesi de 115 eserle katılarak eserlerini kitapseverlerle buluşturdu. Türkiye’nin ulusal standının bulunduğu 5. salonda yer alan Zeytinburnu Belediyesinin standı fuarın ilk gününden itibaren Almanya’da yaşayan Türklerin ve yabancı kitapseverlerin ilgi odağı oldu.

Fuara katılan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun ile Prof. Dr. İlber Ortaylı, Zeytinburnu Belediyesinin standını ziyaret ederek eserleri inceledi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Bakan Yardımcısı Dursun’a ve tarihçi Prof. Dr. Ortaylı’ya belediyenin kültür eserleri hakkında bilgi verdi,

“Zeytinburnu Belediyesinin toplam 115 eseri var”

Dünyanın en büyük fuarına Zeytinburnu Belediyesi olarak 3 yıldır katıldıklarını belirten Belediye Başkanı Murat Aydın, uluslararası bir fuara katılarak yerel yönetimlere öncülük ettiklerini söyledi. Fuardaki etkinliklerle ilgili açıklamada bulunan Aydın, "Zeytinburnu Belediyesinin ve belediyenin desteklediği Merkez Efendi Geleneksel Tıp Derneği ve Zeytinburnu Kültür ve Sanat Derneği’nin toplam 115 adet yayını var. Eserlerimizin ağırlığını Zeytinburnu oluşturmaktadır. İlçemizdeki yaşanmışlıklar, tarihi değerler ve bunun yayında ülkemizin değerlerini konu alan belediyecilik, yerel yönetimlerle ve insanımızı ortak değerlerini oluşturan konularla ilgili olarak ilim adamlarına eser hazırlatıyoruz. Kültür eserlerimizin sayısı 51, Geleneksel Tıp Derneğimizin Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nin eserleriyle birlikte toplam 115 eserimiz bulunuyor" diye konuştu.

“Kültür ve sosyal alanda belediyecilik yapıyoruz”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın şunları kaydetti:

"En son yayınlarımızda, bizden önce görev yapmış belediye başkanlarımızın kendi dönemlerinde yaptıkları hizmetleri konu alan bir çalışma oldu. Bu çalışmamızı başkanlarımızın kendi anlatımlarıyla eser halene getirdik. Bu gün geldiğimiz nokta geçmişten koparılamaz. Geçmişte yapılan güzel yatırımların, olumlu veya olumsuz işlerin bize öğrettikleri var. Zeytinburnu’nda taş üstüne taş koyanların bilinmesini arzu ettik. Türkiye’de belediyecilik sadece fen ve imar üzerine yapılmamaktadır. Özellikle 2009 yılından itibaren kültür sosyal belediyeciliği, klasik belediyeciliğe ilave olarak en etkili bir şekilde yapmayı halkımıza vaat etmiştik. 2009 yılından beri iki kez halkımızdan geçerli oy aldık. Halkımız bizi görevlendirdi. Biz de kültür ve sosyal alanda belediyecilik yapmaktayız. Dünyanın en büyük kitap fuarına 3 yıldır katılır olmak anlamlı bir çalışmadır. Eserlerimizi burada sergilemekten, dünyada kültürle ilgili insanların gündemine sunmaktan mutluyuz. Bu güzel hizmetleri yapmamız için bize güvenen Zeytinburnu halkına teşekkür ediyorum."

300 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor

14 Ekim’e kadar devam edecek fuarı 300 binin üzerinde kitapseverin ziyaret etmesi beklenirken, bu yıl fuarın konuk ülkesi Gürcistan oldu. 170 bin metrekarelik alanda kurulan fuarda bu yıl ilk kez piyasalara çıkacak olan 400 bin yeni kitap okuyucularıyla buluşacak. Fuara katılan yayıncıların yüzde 70’lik bölümünü yabancı yayınevlerinin oluşturduğu açıklandı.

Fuara yayınevlerinin yanı sıra yayın ajansları, kütüphaneciler, çizerler, filim yapımcıları, çevirmenler ve yazarlar da katılıyor. Sesli ve elektronik kitaplardan antik kitaplara kadar birçok türün yer aldığı fuarda 4 binin üzerinde etkinlik yapılacak. Fuarı 10 binin üzerinde gazeteci takip ediyor.