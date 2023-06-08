Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da, konteyner kentleri ziyaret etti, depremzedelerle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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MALATYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iki ayrı noktada kurulan konteyner kentlerde incelemelerde bulundu, afetzedelerin sorunlarını dinledi.

Ardından Battalgazi ilçesinde 2 bin 200 konteynerden oluşan ve yaklaşık 10 binden fazla depremzedeye barınma imkanı sunan Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Ersoy, burada yetkililerden bilgi aldı.

Çocuklarla yakından ilgilenen ve konteyner kentteki kreşi de ziyaret eden Ersoy, çocuklarla bir süre sohbet etti.

Ersoy, daha sonra Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkezi'ne geçerek vakıfın Genel Başkanı Hasan Meşeli ile görüştü.

Bakan Ersoy, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı Mahallesi'nde de konteynerde yaşayan depremzedelerle buluştu, sorun ve talepleri dinledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti
Anadolu Ajansı
Hasan Yağmur

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