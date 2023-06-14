Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Malatya'da Fahri Hemşerilik Beratı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin Haziran ayı toplantısında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Fahri Hemşerilik Beratı verilmesi yönündeki teklif onaylandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Haziran ayı meclis toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ile başladı. Toplantıda, gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler oylanarak karara bağlanırken bazı maddeler bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelenerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Fahri Hemşerilik Beratı verilmesi yönündeki teklif Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oylanarak kabul edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a verilen fahri hemşerilik beratıyla ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Şehrimize, insanımıza, hemşerilerimize yapmış olduğumuz yardım ve çalışmalarla ilgili veriyoruz hemşerilik beratını. Hakikaten Kültür ve Turizm Bakanımız depremin ilk gününden itibaren koordinasyon konusunda Malatya’da görevlendirilmiş olup ve Malatya’nın yaralarının sarılması noktasında gece-gündüz 24 saat çalıştığı gibi bakanlığımızın ve hükümetimizin imkânlarının Malatya’ ya aktarılması noktasında büyük gayretler göstermiştir. Şahsi anlamda da kendine ait mal varlığıyla buraya yapılan konteyner kentlerin kurulması, iç müştemilatının ve tefrişatının yapılması konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Vatandaşlarımızı bir an evvel kalıcı konutlara yerleştirmek için çalışıyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, önceki gün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıyla alakalı açıklamalarda bulundu. Başkan Gürkan, “Değerli arkadaşlar biliyorsunuz 6 Şubat’ta bir deprem vuku buldu. Bin yılın felaketi dediğimiz bir afetle karşılaştık. 11 ilin içinde bulunduğu ilimizde bu felaketten büyük oranda etkilendi. Tabii depremde Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun bir çaba gösterdik. Koordinasyon merkezinin nerede ve nasıl olacağını, lojistik merkezin neresi olacağını ve vatandaşımızın aç, açıkta kalmaması için neler yapılacağını ‘Acil Eylem Planı’ muhacereti içerisinde çalışmalarımızı sürdürdük. Depremden sonra geçici yerlere yerleştirdiğimiz vatandaşlarımızı bir an evvel kalıcı konutlara yerleştirmek için çalışıyoruz. Dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızda, bakanımızın nezaretinde depremden en fazla etkilenen 4 il, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. Sürecin nasıl devam edeceği konusunda düşüncelerimizi, sahada karşılaştığımız sorunları, bizlerle birlikte diğer illerin belediye başkanları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ifade ettiler. Malatya’mızın sorunlarını şu şekilde ifade ettik. Birincisi bütüncül planın muhakkak yapılması, bürokrat uygulamaların bütüncül plana uygulanabilecek çerçeve içerisinde yapılması, lokal planların devletin belirlediği kriterler muhacereti içerisinde olması, yatay mimari, seyrekleştirme, yerinde dönüşüm, kültürel kimliğe, geçmişe, hafızaya, belleğe sahip çıkmak ve şehrimizin omurgasını, demografik yapısını bozmadan çalışmalarımızı yapacağımızı ifade ettik. Bu ifademiz, hükümetimizin nezdinde muteberdir." diye konuştu.

"Güçlendirme kriterlerine uymayan binalara ruhsat verilmeyecek"

Gürkan, "En çok merak edilen konulardan birisi de orta hasarlı evlerin ne olacağı konusudur." ifadesini kullanarak şunları kaydetti:

"Onlarla ilgili durumu sorduğumuzda, bize verilen cevap şu oldu. Orta hasarlı evlerle ilgili yapılan incelemeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının teknik elemanları bir yere orta hasarlı demişse, bunlarla ilgili bir format belirlenmiş ve uygunluk kriterleri ile ölçülecektir. Yani evin kolonu nasıl, bodrumu var mı? Buna benzer kriterlere uygun olan orta hasarlı binalar güçlendirmeye uygunsa, güçlendirme yapılabileceği söylendi. Kriterlere uymayan orta hasarlı binalara da güçlendirme ile ilgili ruhsat verilmesine yanaşmayacağız. Bunu öncelikle ilçe belediyelerimizin kontrol ekibi ve Büyükşehir Belediyemizin kontrol ekibi takip edecektir. Bir de vatandaşımızın istediği gibi yerinde dönüşüm ile ilgili bizim vermiş olduğumuz raporda, şöyle bir teklif getirdik. Dedik ki, ‘Nasıl ki devletin belirlediği uydu kentlere yapılan evlerde ödeme kolaylığı sağlanıyorsa, yerinde dönüşüm yapacağız ve bu ödeme kolaylığını sitelere de uygulayalım.’ Bu konu orada makul karşılandı. Bu konunun bakanlar kurulunda görüşüleceğini düşünüyorum. O nedenle belediyelerimize ve belediyelerimizin imar bölümüne büyük işler düşüyor. Bize verilen tapu zemin artı beş kat şeklindedir. Sitelerimizle ilgili sağlam olanlara dokunmayacağız. Öbürleriyle ilgili de seyrekleştirme ve yatay mimari uygulanacak, binanın hacmini eşit tutmak şartıyla siteleri yapacağız. Bu dediğimi Bostanbaşı ve diğer bölgelerde kısmen çözme durumumuz olabilir ama şehir merkezinde bitişik nizam olayını çözme noktasında çalışmalarımızı yapacağız.”

Başkan Gürkan, çarşı merkezinin yapımı ile ilgili müellif firmanın yetkilisi ile görüştüğünü ve önümüzdeki günlerde firmanın Malatya’da bir sunum yapacağını belirtti. Başkan Gürkan, firma yetkilileri tarafından Malatya’da gerçekleşecek şehir merkezi planı sunumuna sivil toplum örgütlerinin bütün paydaşlarının da davet edileceğini söyledi.