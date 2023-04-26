Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Malatya'da

Bakan Ersoy, Malatya Afet Koordinasyon Toplantısına katılarak deprem sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili gelinen son durum ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Afet Koordinasyon Toplantısının ardından Depremzede vatandaşlarımız için Bostanbaşı Kavşağı yanında inşa edilen Rönesans Holding Konteyner Kent Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Açılış programına; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Hulusi Şahin, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak, Merkez İlçe Belediye Başkanları, AFAD yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Şahin: “6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen iller arasında Malatya bulunmaktadır. Devletimiz ilk günden itibaren yaraları sardı sarmaya da devam ediyor. Milletimizde bu noktada deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için tüm imkânlarını ortaya koydu.

Özellikle hayırseverlerimizin büyük destekleri oldu. Bir maaşını hibe edenden tutun da harçlığını gönderenler ile Rönesans Holding gibi konteyner kentler inşa edenlere kadar milletimiz imkanları dahilinde her türlü yardımı bölgeye gönderdi. Bunun en güzel örneğini de bu konteyner kentin açılışında görüyoruz.

Elimizdeki tüm imkânları kullanarak bu ve benzeri konteyner kentleri oluşturduk, oluşturmaya da devam ediyoruz. Hedefimiz vatandaşlarımız kalıcı konutlarına geçinceye kadar onları olabildiği kadar konforlu bir ortamda misafir edebilmektir.

Bugün itibariyle Malatya'da 8 bine yakın konteynerde 30 bin’in üzerinde vatandaşımızı misafir ediyoruz. İki hafta içerisinde bu rakamı 15 bin konteyner ile 75 bin vatandaşımızı barındıracak şekilde planlamayı ve bir ay içerisinde de bu rakamı 30 bin konteynere çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece kalıcı konutlar yapılıncaya kadar vatandaşlarımızı daha kaliteli bir şekilde misafir etmek ana hedefimizdir.

Kültür ve Turizm Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanımız riyasetinde depremin olduğu ilk günden itibaren vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için çalışıyoruz. Bize bu süreçte en büyük desteği ve kolaylığı sağlayan Malatya'nın mütevekkil ve fedakâr insanlarına sabırları ve destekleri için çok teşekkür ediyorum. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah böyle bir felaketi bir daha milletimize yaşatmasın” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise: “6 Şubat depremleri çok ağır bir sınav olarak bizleri derinden sarstı. Bunu yaşamadan anlamak ve yaşamayana anlatmak mümkün değildir. Ancak bu milletin sabırla, sebatla, dirayetle bir olup birbirine kenetlenerek ne ağır yüklerin altından kalktığını, nasıl zor imtihanların üstesinden geldiğini tarih defalarca yazmıştır.

Bu milletin bir bireyi olmak ve sizlere hizmet etme fırsatı bulmak yaşadığım müddetçe benim için bir gurur ve şükür vesilesi olacaktır.

6 Şubat depremi sonrası devlet olarak bütün imkân ve kurumlarımızla afet bölgesine geldik. Tüm Bakanlarımız, AFAD, Kızılay, Mehmetçiğimiz, arama kurtarma ekiplerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız sahadaydı. Devlet ve millet olarak birbirimize tutunduk, birbirimize dayandık ve ayakta kaldık.

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliğinin temelleri bir bir atılırken konteyner kentlerimizi de kurmaya devam ediyoruz.

Bütün gayretimiz tek bir vatandaşımızın mağdur olmaması içindir. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gerek Bakan arkadaşlarımız 11 ile giderek çalışmaları sürekli takip etmektedir. Sizlerle birlikte bu zor günlerinde üstesinden gelerek inşallah bir yıl sonra şehirlerimizi yeniden inşa etmiş olarak kalıcı konutlarımızı hak sahiplerine teslim edeceğiz.

Bu konteyner kentin kurulmasında emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Konteyner kentte kalan depremzede aileleri ziyaret eden Bakan Ersoy, depremzede vatandaşlarımızın sorun ve isteklerini dinledi.

Yeşilyurt İlçesi Kırlangıç Mahallesinde bulunan ve 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hüseyin Doğan Dede Türbesini ziyaret eden Bakan Ersoy, Türbenin yapım ve onarımı ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.

Son olarak Doğanşehir İlçemizde depremden etkilenen bölgelerde inceleme yapan Bakan Ersoy, vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.