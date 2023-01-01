Kulübün Geleceğini Düşünüyoruz

İndigo, kiraladığı son Uruguaylı futbolcuyu 5.5 milyon euroya satın aldı. Yönetimin Rossi için beklentisinin 15 milyon euro olduğu bildirildi.

Rossi ve Pedro'ya odaklan

Buna göre hücum hattından bir isim çıkarsa bunun Hollandalı yıldızın hareketi sonucu olacağı anlaşılıyor. Sampodria, Joao Pedro ile, Torino da Rossi ile ilgileniyor. Bu ikisinden biri satılırsa, umarım Barça Memphis Depay ile iletişime geçer. Hollandalı oyuncu için henüz hiçbir kulübün teklif vermediği öğrenildi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör; Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan, Seyit Ateş, Ferah, Murat Kılıç, Ali Bayrak ve Ümit Tahir Güneş basın mensuplarıyla birlikte gelerek gündemi görüştü.

Başkan Ahmet Nur Çebi, Göztepe ile Altay maçıyla kikbet ilgili ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı, "İzmir'de yaşanan davalar çok üzücü. Geçmişten bugüne yaşanan tüm davaları ortaya çıkarmaya, aynı hataları tekrarlamamaya çalışmalıyız." Sıkı önlemler alınmalıdır. Fanatizm değil. Maliyet maçını izler ve takımınıza destek olursunuz. Nedir onlar, sopa falanla gelenler. bu utanç verici. Taraftarlara yakışmayan bir hareket' dedi.

Transfer işiyle ilgili olarak Chebi, 'Bu dönemde transfer konusunu tartıştık. . Ama kulübümüzün geleceğini düşünmek zorundayız. Çebi ise Kayserispor'dan Onur Bulut'a yaptığı açıklamada, "Şu an için bir görüşmemiz yok. Sözleşmeleri biten oyuncuların 1-2 milyon Euro'da olması durumunda neden bu parayı kadrolar arası veresiniz? Gerekli değilse" dedi. Cumhurbaşkanı Ahmed Noor Chebi, Başkan Yardımcısı Emre Kocadağ ve diğer liderler etkinliğe katıldı, etkinliğe arkadaşımız Gökmen Özcan da katıldı.

"Benzeri görülmemiş!