Kulübün Kurucu Birliği ve La Liga Organizasyonu

Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray ile İspanya'dan Villarreal ve Vallecano yer aldı. Dostluk maçları bugün başlayacak. Fenerbahçe ilk maçta Falcao formasıyla Urk stadında Vallecano ile karşılaşacak. Dövüşüm saat 20:00'de S Sport'ta başlıyor.

ÇAĞLAR SOYÜNCÜ VE SZALAI İÇİN BİRAZ PARA

Fenerbahçe, her maçta forma giyen ve bu sefer benim zamanımda Jorge Jesus için vazgeçilmez olan Attila Szalai'yi kaybetmek istemiyor. Belki de sadece sarı laciverti ikna eden bir formül vardır. Leicester'la sözleşmesini yenilemediği için idman şansı azalan Çağlar Söyüncü, devre başında Kanaryalar'ın gündemindeydi. Szalai'nin İngiltere'ye 20 milyon avroluk transferi karşılığında, Sarı Lacivertliler ve Mavililer'in transfere 'evet' diyebileceği bahispalas Çağlar, görev süresinin sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiralanacak. Sabah gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, uzun süredir sık ​​sık yer değiştirdiği ve takviye için defans gerektiren üç kollu bir savunma dizilişinden yana.

"Merhaba WILLYAN BEN İSA HOCAN"

Luan Perez ve Attila Salai ile sol bek antrenmanları yapan Portekizli teknik direktör, sağ bek için 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Willian Rocha'yı bizzat arayarak bahispalas giriş durumu hakkında bilgi istedi. Tecrübeli teknik direktör, Portekiz ligi oyuncusunu iyi tanıyor. Deneyimli stoper, 1 Eylül 2022'de Portimonense'den CSKA Moskova'ya 2 milyon € bonservis bedeli karşılığında transfer olacak. 1.91 boyundaki bu fişin güncel piyasa değeri 3 milyon. Oyuncunun CSKA Moskova ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

GUSTAVO, ona Henrique Person da derdi.

Görev süremin başında bizzat İsa, Flamenko'dan transfer olan Gustavo Enrique'yi aradı ve ikna etti. 1.97'lik kurtarışlarıyla ideal bir performans sergileyen 68 yaşındaki oyuncu, Willian Rocha ile de atladı. Trabzonspor geçen sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamladı ve kupayı uzun bir aradan sonra müzesine geri getirdi, ancak yine de beklentilerin çok uzağında. Şampiyonlar Ligi play-off elemelerinin ardından Avrupa Ligi grup üçüncüsü ve Avrupa yolculuğuna devam eden UEFA Speech League'den sonra bu şarap kırmızısı takımın Çin Süper Ligi'ndeki imajı beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti.