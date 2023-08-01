Kuluncak'ta buğday hasadı

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde çiftçiler tarafından ekimleri yapılan buğdaylarda hasat sürüyor.

Kuluncak'ta buğday hasadı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Kuluncak ilçesinde çiftçiler tarafından ekimleri yapılan buğdaylarda hasat sürüyor.

Kuluncak ilçesinde çiftçiler tarafından ekimi yapılan buğdaylarda hasat sürüyor. İlçe genelinde onlarca dönüm arazilerde ekimleri yapılan buğdaylar çiftçiler tarafın hasat edilirken hasadın ardından tarlada kalan saplarda hayvan yemi hazırlanmada kullanılıyor.

Hasatlara dair kısa değerlendirmelerde bulunan çiftçiler yağışlı bir hububat yılı geçirdiklerini belirterek, yağışlar sayesinde verimli bir hasat dönemi yaşadıklarını söyledi.

Kuluncak'ta buğday hasadı
Kuluncak'ta buğday hasadı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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