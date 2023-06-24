Kurban satıcıları sahte para uyarısı

Malatya'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında sahte para uyarısı yaptı.

Kurban satıcıları sahte para uyarısı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında sahte para uyarısı yaptı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Malatya’da Canlı Hayvan Pazarı’nda hareketlilik yavaş yavaş artıyor. Artan hareketlilikle birlikte art niyetli kişiler sahte parayla alışveriş yaparak kurbanlık satıcılarını mağdur ediyor. Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri de Yeşiltepe’de bulunan Canlı Hayvan Pazarı’nı ziyaret etti.

Ekipler, kurban satıcılarını sahte para ve tırnakçılığa karşı uyardı. Dağıttıkları broşürler ve anlattıkları bilgilerle satıcıların dolandırıcıların oyunlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çeken polisler, satıcılara yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ‘Dolandırıcı kurbanı olmayın’ uyarısında bulundu.

Kurban satıcıları sahte para uyarısı
Kurban satıcıları sahte para uyarısı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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